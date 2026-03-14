۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۳۱

انهدام یک فروند موشک کروز JASSM در کمیجان توسط سپاه

روابط عمومی سپاه از انهدام یک فروند موشک کروز JASSM در کمیجان توسط سپاه پاسداران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام یک فروند موشک کروز JASSM در منطقه کمیجان خبر داد. این عملیات موفق که با هدف تأمین امنیت ملی و مقابله با تهدیدات هوایی انجام شد، نشان‌دهنده توانمندی‌های بالای نظامی و پدافندی کشور است.

بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه، این اقدام بخشی از برنامه‌های مستمر برای حفظ امنیت فضای کشور و واکنش سریع به تهدیدات احتمالی است. سپاه پاسداران بر عزم خود برای حفاظت از منافع ملی و امنیت کشور تأکید کرده و ادامه خواهد داد.

این موفقیت در راستای تقویت قدرت دفاعی کشور و تأمین آرامش و امنیت برای شهروندان صورت گرفته است. روابط عمومی سپاه جزئیات بیشتری از این عملیات را در آینده نزدیک منتشر خواهد کرد.

کد خبر 6774815
هادی رضایی

