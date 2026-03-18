صدای دو انفجار مهیب در اربیل عراق به گوش رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراقی، لحظاتی پیش صدای دو انفجار مهیب در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق به گوش رسید.

رسانه های عراقی از ماهیت اهدافی که در این حملات مورد اصابت موشک قرار گرفته اند، اخبار و گزارشی منتشر نکردند.

حملات جمهوری اسلامی ایران به مواضع نظامی، امنیتی و سیاسی آمریکا در اقلیم کردستان عراق طی روزهای گذشته از جنگ با شدت ادامه پیدا کرده است.

اقلیم کردستان عراق یکی از مهم ترین مراکز استقرار نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا در منطقه است که در پی تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران با حملات شدید موشکی ایران مواجه بوده است.