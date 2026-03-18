  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

صدای دو انفجار مهیب در اربیل عراق به گوش رسید

منابع رسانه ای عراق اعلام کردند که صدای دو انفجار در اربیل واقع در استان کردستان عراق به گوش رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراقی، لحظاتی پیش صدای دو انفجار مهیب در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق به گوش رسید.

رسانه های عراقی از ماهیت اهدافی که در این حملات مورد اصابت موشک قرار گرفته اند، اخبار و گزارشی منتشر نکردند.

حملات جمهوری اسلامی ایران به مواضع نظامی، امنیتی و سیاسی آمریکا در اقلیم کردستان عراق طی روزهای گذشته از جنگ با شدت ادامه پیدا کرده است.

اقلیم کردستان عراق یکی از مهم ترین مراکز استقرار نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا در منطقه است که در پی تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران با حملات شدید موشکی ایران مواجه بوده است.

کد خبر 6777896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

