به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یکی از اعضای ارشد حزب الله لبنان تأکید کرد: هیچ طرح جدی برای مذاکره به دست ما نرسیده و اکنون میدان حرف اول را می زند.

این عضو ارشد حزب الله در مصاحبه با الجزیره افزود: مدیریت ما در نبرد با اسرائیل بر اساس یک بازه زمانی طولانی انجام می‌شود. عملیات «العصف المأکول» نشان داد که تجاوزات دشمن، آمادگی مقاومت برای رویارویی را تضعیف نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: مقاومت برای مقابله با هر تلاش دشمن برای نفوذ زمینی به لبنان آماده است. ما وارد نبردی کربلایی خواهیم شد و هرگونه یورش زمینی برای دشمن پرهزینه خواهد بود.

این عضو مقاومت اسلامی لبنان همچنین گفت: ما آگاه بودیم که دشمن تصمیم گرفته وارد نبرد با ما شود و منتظر زمان مناسب برای آن است.