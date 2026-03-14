به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر شنبه در بازدید از سه دفترخانه اسناد رسمی در شهر بوشهر با اشاره به اهمیت نقش دفاتر اسناد رسمی در صیانت از حقوق مردم، دقت در تنظیم اسناد، رعایت کامل مقررات قانونی، تسریع در انجام خدمات و شفافیت در فرآیندهای ثبتی را از مهمترین اولویتهای این دفاتر دانست.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر ضمن قدردانی از تلاش سردفتران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی، تأکید کرد: رعایت دقیق اصول حرفهای و تعامل سازنده با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زمینهساز ارتقای اعتماد عمومی و تسهیل امور مردم خواهد بود.
وی در ادامه توصیههای لازم برای بهبود روند کار، افزایش رضایتمندی مراجعان و تقویت نظارتهای مستمربر عملکرد دفاتر را ارائه کرد.
در این بازدید، رئیسکل دادگستری استان بوشهر با حضور در بخشهای مختلف هر یک از دفاتر، از نزدیک در جریان روند انجام امور ثبتی، نحوه تنظیم اسناد رسمی و کیفیت خدمترسانی به مراجعان قرار گرفت.
