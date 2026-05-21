به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر پنجشنبه در بازدید از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دیر در توضیح وضعیت این اداره گفت: کارکنان این مجموعه در اجرای مأموریت‌های قانونی خود، از جمله پیگیری پرونده‌های ثبتی، صدور و تعویض اسناد، و انجام اقدامات مرتبط با قانون ساماندهی و ثبت رسمی املاک، با جدیت و احساس مسئولیت فعالیت می‌کنند.

وی افزود: حتی در شرایط خاص و روزهای سخت جنگی مجموعه ثبت اسناد پای کار بوده و خدمات لازم را به مردم ارائه کرده است.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با قدردانی از تلاش کارکنان ثبت اسناد و املاک شهرستان دیر، تصریح کرد: دقت، نظم، شفافیت و سرعت در انجام امور ثبتی از عوامل مهم در جلب اعتماد عمومی و صیانت از حقوق مردم است.

وی تصریح کرد: هرچه فرآیندهای ثبتی دقیق‌تر، قانون‌مندتر و شفاف‌تر باشد، رضایتمندی شهروندان بیشتر خواهد شد و زمینه بروز اختلافات و دعاوی نیز کاهش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: ثبت رسمی و دقیق اموال غیرمنقول، از جمله مهم‌ترین ابزارهای حفظ حقوق مردم و پیشگیری از اختلافات ملکی و قضایی است و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر همکاری کامل داشته باشند.