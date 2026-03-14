۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

دادستان قروه: با هنجارشکنی در چهارشنبه‌ آخر سال برخورد می‌شود

قروه- دادستان عمومی و انقلاب قروه گفت: با هرگونه هنجارشکنی، ایجاد ناامنی و رفتار مخاطره‌آمیز در  چهارشنبه آخر سال قاطع برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شاماری‌ شامگاه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های قروه با اشاره به شرایط حساس کشور و حملات رژیم صهیونی و آمریکایی، بر ضرورت حفظ امنیت و آرامش داخلی تأکید کرد.

وی افزود: در چنین موقعیت سرنوشت‌سازی، هرگونه برگزاری مراسم پرخطر یا استفاده از مواد محترقه در شب چهارشنبه‌سوری، اقدامی غیرمسئولانه و فاقد وجاهت قانونی است.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی با هر فرد یا گروهی که نظم عمومی را بر هم زند یا موجبات ناامنی و خسارت فراهم کند، مطابق قانون و با قاطعیت کامل برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قروه یادآور شد: صداهای ناهنجار ناشی از ترقه بازی باعث رعب و وحشت مردم می‌شود و خانواده‌ها باید مراقب کودکان خود باشند و از این رفتارها جلوگیری کنند.

وی عنوان کرد: تمامی ضابطین قضایی اعم از نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی موظفند به‌صورت آماده‌باش کامل، با هرگونه هنجارشکنی، بی‌نظمی، رفتار تحریک‌آمیز و اقدام مشکوک در سطح شهرها برخورد قانونی و بازدارنده انجام دهند.

شاماری ضمن هشدار نسبت به افزایش آسیب‌های جسمی ناشی از استفاده از مواد محترقه، یادآور شد: در شرایطی که بیمارستان‌ها و کادر درمان کشور هم‌زمان با مسئولیت‌های سنگین ملی درگیر امدادرسانی به مجروحان هستند، هر رفتار سهل‌انگارانه می‌تواند هزینه‌های سنگین انسانی و مالی بر جامعه تحمیل کند.

