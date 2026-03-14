به گزارش خبرنگار مهر، علی شاماری شامگاه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای قروه با اشاره به شرایط حساس کشور و حملات رژیم صهیونی و آمریکایی، بر ضرورت حفظ امنیت و آرامش داخلی تأکید کرد.
وی افزود: در چنین موقعیت سرنوشتسازی، هرگونه برگزاری مراسم پرخطر یا استفاده از مواد محترقه در شب چهارشنبهسوری، اقدامی غیرمسئولانه و فاقد وجاهت قانونی است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی با هر فرد یا گروهی که نظم عمومی را بر هم زند یا موجبات ناامنی و خسارت فراهم کند، مطابق قانون و با قاطعیت کامل برخورد خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قروه یادآور شد: صداهای ناهنجار ناشی از ترقه بازی باعث رعب و وحشت مردم میشود و خانوادهها باید مراقب کودکان خود باشند و از این رفتارها جلوگیری کنند.
وی عنوان کرد: تمامی ضابطین قضایی اعم از نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی موظفند بهصورت آمادهباش کامل، با هرگونه هنجارشکنی، بینظمی، رفتار تحریکآمیز و اقدام مشکوک در سطح شهرها برخورد قانونی و بازدارنده انجام دهند.
شاماری ضمن هشدار نسبت به افزایش آسیبهای جسمی ناشی از استفاده از مواد محترقه، یادآور شد: در شرایطی که بیمارستانها و کادر درمان کشور همزمان با مسئولیتهای سنگین ملی درگیر امدادرسانی به مجروحان هستند، هر رفتار سهلانگارانه میتواند هزینههای سنگین انسانی و مالی بر جامعه تحمیل کند.
نظر شما