به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی گفت: از اولین لحظات تهاجم ظالمانه آمریکایی و صهیونیستی به ایران اسلامی، امامزادگان و بقاع شاخص با تلاش خادمین، هیئت‌امنا و برنامه‌ریزی مسئولان به میدان آمدند و با میزبانی یا مشارکت در راهپیمایی‌های مردمی سهم خوبی در حفظ میدان داشتند. البته نقش امامزادگان محدود به تجمعات و راهپیمایی نشد و برپایی موکب‌های پذیرایی از دیگر کارهای ارزشمندی بود که انجام گرفت .



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان ادامه داد: در حسینیه اعظم از ابتدای اعلام شهادت رهبر عزیز انقلاب مراسم گرامیداشت به مدت هفت شب همراه با توزیع افطار ساده انجام گرفت و در شام شهادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام نیز ۲۰ دیگ حلیم نذری با نذورات مردمی برپا شد و ۵۰۰۰ بسته حلیم در موکب حسینیه در سطح شهر توزیع شد و پس از افطار دسته عزاداری مردمی حسینیه به سمت امامزاده حرکت کرد.



وی اضافه کرد: در همین راستا امامزاده سید ابراهیم (ع) زنجان نیز در ایام شب‌های قدر میزبان هیئت پرشور و جوان حیدریون زنجان بود که پس از برگزاری مناجات و جوشن کبیر و عزاداری در پایان مراسم همه‌روزه به کلیه عزاداران و زائران بیش از یک هزار ساندویچ و نذورات مردمی مثل شیر توزیع شده و چایخانه امامزاده در محوطه نیز به ارائه خدمت می‌پرداخت.



کرمی افزود: مسجد متبرکه زینبیه اعظم نیز با اقامه نمازهای جماعت و به‌ویژه اقامه نماز مغرب و عشاء بلافاصله بعد از اذان اهمیت نماز اول وقت را یادآور می‌شود و هر شب سفره افطار ساده چای و نان و پنیر پس از اقامه نماز مغرب، در این زینبیه برپاست، مبلغ مذهبی حاضر در غرفه این مسجد هم پاسخگوی سؤالات مردم است.



حجت‌الاسلام کرمی افزود: بقعه شاخص حضرت قیدارنبی (ع) شهرستان خدابنده نیز هر روز بلافاصله بعد از اذان مغرب اقامه نماز جماعت و پس از آن توزیع افطار ساده نان و پنیر و حلیم دارد و موکب توزیع چای و شورآفرینی هم هر شب در محوطه به ارائه خدمات می‌پردازد، این بقعه با داشتن فضای وسیع و مناسب محل تجمع و راهپیمایی‌های این روزهای شهر قیدار است. فعالیت سخنرانان برجسته شهرستان و پاسخگویی به سؤالات مردمی توسط مبلغ اعزامی هم روزانه برقرار است.