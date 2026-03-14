https://mehrnews.com/x3bBL7 ۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۵۵ کد مطلب 6774990 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۵۵ وفای به عهد مردم ارومیه در شب چهاردهم سوگ رهبر شهید ارومیه- در شب چهاردهم سوگ رهبر شهید، مردم ارومیه با خروش شبانه فریاد هیهات منه الذله سر دادند. دریافت 16 MB کد مطلب 6774990 کپی شد مطالب مرتبط در عزای سید الشهداء انقلاب اسلامی ایران تجمعهای امت حزبالله در لرستان طی جمعه ۲۲ اسفندماه باران هم حریف اراده مردم کرمانشاه در راهپیمایی روز قدس نشد خروش شبانه مردم ارومیه در سوگ رهبر شهید برچسبها ارومیه رهبر شهید تجمع مردمی
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