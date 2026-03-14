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۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۵۵

وفای به عهد مردم ارومیه در شب چهاردهم‌ سوگ رهبر شهید

وفای به عهد مردم ارومیه در شب چهاردهم‌ سوگ رهبر شهید

ارومیه- در شب چهاردهم‌ سوگ رهبر شهید، مردم ارومیه با خروش شبانه فریاد هیهات منه الذله سر دادند.

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کد مطلب 6774990

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