به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرهای مختلف لرستان جمعه ۲۲ اسفندماه- مشابه شبهای گذشته- با برگزاری مراسم و تجمعهای مختلف، ضمن بزرگداشت شهادت رهبر مسلمین جهان، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم و حمایت خود از عملیاتهای نیروهای مسلح را اعلام میکنند.
برنامههای خرمآباد
در خرمآباد، تجمعات از ساعت ۲۰:۳۰ در محل خیابان انقلاب، نبش خیابان بعثت آغاز خواهد شد.
همچنین ساعت ۲۲ تجمع در خیابان ۱۱ قاضیآباد، حسینیه سیدالشهدا (ع) برگزار خواهد شد.
فلک الدین ، مسجد مصطفی خمینی(ره) نیز ساعت ۲۰:۰۰ شاهد تجمع مردم و رژه موتوری و خودرویی خواهد بود.
برنامههای برخی شهرستانها
ازنا: ساعت ۲۰ از میدان شهید میرصفی به سمت خیابان آزادی و پارک ملت؛ همچنین ساعت ۲۰:۳۰ ، مسجد قدس چالسبار.
بروجرد: ساعت ۲۰ از میدان قیام به سمت میدان تختی.
دورود: ساعت ۲۰ میدان ولایت ، میدان امام حسین(ع).
پلدختر: ساعت ۲۰:۳۰ میدان شهید بهشتی(رژه موتوری و خودرویی).
حمایت از نیروهای مسلح و همبستگی ملی
شرکتکنندگان در این تجمعات با سر دادن شعار، ضمن سوگواری برای شهادت رهبر شهید مسلمانان جهان، حمایت خود از اقدامات نیروهای مسلح ایران را اعلام و بر لزوم وحدت و هوشیاری در برابر تهدیدات دشمن صهیونی آمریکایی تأکید میکنند.
