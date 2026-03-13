به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرهای مختلف لرستان جمعه ۲۲ اسفندماه- مشابه شب‌های گذشته- با برگزاری مراسم و تجمع‌های مختلف، ضمن بزرگداشت شهادت رهبر مسلمین جهان، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم و حمایت خود از عملیات‌های نیروهای مسلح را اعلام می‌کنند.

برنامه‌های خرم‌آباد

در خرم‌آباد، تجمعات از ساعت ۲۰:۳۰ در محل خیابان انقلاب، نبش خیابان بعثت آغاز خواهد شد.

همچنین ساعت ۲۲ تجمع در خیابان ۱۱ قاضی‌آباد، حسینیه سیدالشهدا (ع) برگزار خواهد شد.

فلک الدین ، مسجد مصطفی خمینی(ره) نیز ساعت ۲۰:۰۰ شاهد تجمع مردم و رژه موتوری و خودرویی خواهد بود.

برنامه‌های برخی شهرستان‌ها

ازنا: ساعت ۲۰ از میدان شهید میرصفی به سمت خیابان آزادی و پارک ملت؛ همچنین ساعت ۲۰:۳۰ ، مسجد قدس چالسبار.

بروجرد: ساعت ۲۰ از میدان قیام به سمت میدان تختی.

دورود: ساعت ۲۰ میدان ولایت ، میدان امام حسین(ع).

پلدختر: ساعت ۲۰:۳۰ میدان شهید بهشتی(رژه موتوری و خودرویی).

حمایت از نیروهای مسلح و همبستگی ملی

شرکت‌کنندگان در این تجمعات با سر دادن شعار، ضمن سوگواری برای شهادت رهبر شهید مسلمانان جهان، حمایت خود از اقدامات نیروهای مسلح ایران را اعلام و بر لزوم وحدت و هوشیاری در برابر تهدیدات دشمن صهیونی آمریکایی تأکید می‌کنند.