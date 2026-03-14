پایگاه پشتیبانی لجستیکی سفارت آمریکا در بغداد هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام امنیتی عراقی که خواست نامش فاش نشود به شبکه الجزیره گفت که پایگاه پشتیبانی لجستیکی سفارت آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف قرار گرفته است.

وی اعلام نکرد که این حمله چگونه صورت گرفته است.

این منطقه در روزهای گذشته نیز در چندین نوبت هدف حملات پهپادی قرار گرفته بود.

این مقام امنیتی همچنین گفت که یک پهپاد ناشناس نیز در نزدیکی یک مجتمع مسکونی در غرب بغداد سقوط کرده است.

وی گفت که آژیرهای هشدار در پایگاه پشتیبانی لجستیک در نزدیکی فرودگاه بغداد فعال شده است.

این مقام عراقی گفت که در چند ساعت اخیر، ۵ پهپاد در نزدیکی فرودگاه بغداد رهگیری شده است.

آژیر هشدار در پایگاه «ویکتوریا» آمریکا در بغداد طنین انداز شد

منابع خبری از فعال شدن آژیرهای هشدار در یکی از پایگاه‌های اصلی نظامیان آمریکایی در پایتخت عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «المیادین»، آژیر هشدار در پایگاه نظامی «ویکتوریا» در حومه فرودگاه بین‌المللی بغداد به صدا درآمده است.

هنوز جزئیات بیشتری درباره علت فعال شدن این سامانه هشدار و احتمال وقوع حمله موشکی یا پهپادی به این پایگاه منتشر نشده است.

پایگاه ویکتوریا یکی از مراکز مهم استقرار نیروهای رسمی و پیمانکاران نظامی ایالات متحده در نزدیکی پایتخت عراق محسوب می‌شود.