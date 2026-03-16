توقف ارائه خدمات کنسولی سفارت آمریکا در اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه آمریکا از توقف کامل خدمات کنسولی سفارت این کشور در اردن خبر و به اتباع آمریکایی در این کشور نسبت به اوضاع امنیتی کنونی هشدار داد.

این وزارت خانه اضافه کرد، به دلیل شرایط خاص منطقه، سفارت آمریکا در اردن به صورت موقت ارائه تمامی خدمات کنسولی را متوقف کرده است.

سفارت آمریکا در عربستان نیز پیشتر از کارمندان غیر ضروری خود خواسته بود این کشور را ترک کنند.

در همین راستا یک مقام امنیتی در عراق اعلام کرد که پایگاه پشتیبانی لجستیکی سفارت آمریکا، که در روزهای اخیر نیز چندین بار مورد هدف قرار گرفته بود، این بار هدف یک پهپاد و پنج موشک کاتیوشا قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، این حمله موجب آسیب دیدن بخشی از سامانه پدافند هوایی سفارت آمریکا شده است.