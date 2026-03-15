۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

برخورد قاطع پلیس قم با هنجارشکنان چهارشنبه آخر سال

قم- فرمانده انتظامی استان قم گفت: هرگونه ناامنی و بی‌قانونی در چهارشنبه آخر سال، به معنای همکاری ناخواسته با اهداف دشمنان تلقی خواهد شد و پلیس برخورد قاطعانه ای خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میرحیدری، با اشاره به نزدیک شدن به چهارشنبه آخرسال اظهار کرد: هرگونه بی‌نظمی و ناامنی ولو در ظاهر کوچک، می‌تواند به خوراک تبلیغاتی دشمنان و موجب سوءاستفاده آن ها تبدیل شود.

وی افزود: انتظار می‌رود افراد با درک شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری با مسئولان امر همکاری کرده و با رعایت کامل قانون، دشمن را مایوس و صحنه را به نمایش اقتدار و انسجام ملی تبدیل کنند.

فرمانده انتظامی استان قم تاکید کرد: هرگونه ناامنی و بی‌قانونی در چهارشنبه آخر سال، به معنای همکاری ناخواسته با اهداف دشمنان تلقی خواهد شد و پلیس با همکاری دستگاه قضائی با کسانی که بخواهند آرامش جامعه را بر هم بزنند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

