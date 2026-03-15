مسئول سابق آمریکایی: اسرائیل ۲۰ سال آینده را نخواهد دید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس، لارنس ویلکرسون، رئیس سابق کارکنان وزارت امور خارجه آمریکا ابراز داشت که جهان در آینده، رژیم صهیونیستی را رد خواهد کرد، زیرا این رژیم یک دولت دموکراتیک نیست، بلکه یک رژیم آپارتاید مشابه آفریقای جنوبی در گذشته است.

وی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی طی ۲۰ سال آینده وجود خارجی نخواهد داشت.

از سوی دیگر دیوید ساکس، سرمایه‌گذار و کارشناس فناوری و مشاور کاخ سفید در امور ارزهای دیجیتال و هوش مصنوعی، در این رابطه با اشاره به گذشت دو هفته از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران، گفت که اطلاعاتی درز کرده‌اند که نشان می‌دهد اسرائیل با سخت ترین ضربات در طول تاریخ مواجه است.

ساکس افزود: ما فقط در دو هفته اول جنگ هستیم، اگر این جنگ برای هفته‌ها یا ماه‌ها ادامه یابد، اسرائیل ممکن است نابود شود.

وی هشدار داد که سیستم‌های دفاع هوایی تل آویو ممکن است با گذشت زمان فرسوده شوند که می‌تواند منجر به خسارات قابل توجهی در داخل سرزمین های اشغالی شود.

پیش از این نیز گزارش های مشابهی درباره وضعیت آینده رژیم صهیونیستی در عرصه بین الملل منتشر شده است. عیران عتسیون معاون سابق رئیس شورای امنیت داخلی در سرزمین های اشغالی پیش از این در مقاله‌ای که در روزنامه عبری زبان هاآرتص منتشر شد، نوشت: اسرائیل در آغاز سال ۲۰۲۶ یک کشور تهدید شده به نظر می‌رسد که کشورهای همسایه آن را یک خطر می‌بینند و فردی حاکمیت آن را بر عهده دارد که تنها به فکر بقای سیاسی خود است و برای این منظور از تمامی نهادها و منابع کابینه سوء استفاده می کند.

هاآرتص افزود که این اتفاق در زمانی رخ می‌دهد که نظم جهانی اطراف اسرائیل در حال فروپاشی است. به نوشته عتسیون، اسرائیل در شرایطی به حیات خود ادامه می دهد که فاقد قطب‌نمای ارزشی و سیستمی است و کاملا منزوی و غرق در شوک یک کودتا است که توسط یک نظام متحیر و سردرگم، صورت گرفته است.