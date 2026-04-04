بازدید رئیس سازمان اداری و استخدامی از شعبه تأمین اجتماعی غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با حضور در شعبه سازمان تأمین اجتماعی در غرب تهران، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و مراجعان قرار گرفت.

این بازدید که با هدف بررسی میدانی کیفیت خدمات‌رسانی و گفت‌وگوی مستقیم با کارکنان و مراجعان انجام شد، رفیع‌زاده ضمن دیدار با کارکنان بخش‌های مختلف شعبه، از تلاش‌های آنان برای حفظ پایداری و تداوم خدمات به مردم قدردانی کرد.

معاون رئیس‌جمهور در جریان این بازدید، با تعدادی از مراجعان نیز به گفت‌وگو پرداخت و دغدغه‌ها و مسائل آنان در زمینه دریافت خدمات بیمه‌ای و تأمین اجتماعی را از نزدیک شنید. وی بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع، تسهیل فرآیندهای اداری و ارتقای کیفیت خدمات در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

رفیع‌زاده همچنین نقش کارکنان تأمین اجتماعی را در ارائه خدمات پایدار به میلیون‌ها بیمه‌شده و مستمری‌بگیر کشور مهم و اثرگذار دانست و گفت: تداوم خدمت‌رسانی مطلوب به مردم، نتیجه تلاش و مسئولیت‌پذیری کارکنان در صف مقدم ارائه خدمات است.

در این بازدید، مدیران تأمین غرب تهران و مسوولان شعبه نیز گزارشی از روند فعالیت‌ها، حجم مراجعات و اقدامات انجام‌شده برای بهبود فرآیندهای خدمت‌رسانی ارائه کردند.