به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یعقوبی اظهار کرد: شهرداری در حوزه اسکان نوروزی مسوولیت مستقیم ندارد اما این مراکز موقت در راستای کمک به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آماده شده است.

قائم مقام ستاد مناسبت‌های شهرداری مشهد اضافه کرد: همچنین با توجه به افزایش ورود زائران و مسافران به مشهد در ایام نوروز هشت نانوایی در منطقه ثامن و ۱۱ نانوایی نیز در فروشگاه‌های شهرما فعال شده است.

وی ادامه داد: ۲۰ جایگاه عرضه مستقیم میوه نیز در سطح شهر فعال شده و در صورت نیاز این تعداد افزایش می یابد.

یعقوبی تاکید کرد: در مجموع در حوزه عرضه ارزاق عمومی در فروشگاه‌های شهرهیچ مشکلی وجود ندارد و شهر آماده پذیرایی از زائران و مسافران است.