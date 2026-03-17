  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸

۴۷ مکان اسکان اضطراری توسط شهرداری مشهد آماده‌سازی شد

مشهد- قائم مقام ستاد مناسبت‌های شهرداری مشهد گفت: بوستان زائرپذیر غدیر و ۴۶ سالن سرپوشیده ورزشی و بحران برای اسکان اضطراری زائران رضوی آماده‌سازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یعقوبی اظهار کرد: شهرداری در حوزه اسکان نوروزی مسوولیت مستقیم ندارد اما این مراکز موقت در راستای کمک به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آماده شده است.

قائم مقام ستاد مناسبت‌های شهرداری مشهد اضافه کرد: همچنین با توجه به افزایش ورود زائران و مسافران به مشهد در ایام نوروز هشت نانوایی در منطقه ثامن و ۱۱ نانوایی نیز در فروشگاه‌های شهرما فعال شده است.

وی ادامه داد: ۲۰ جایگاه عرضه مستقیم میوه نیز در سطح شهر فعال شده و در صورت نیاز این تعداد افزایش می یابد.

یعقوبی تاکید کرد: در مجموع در حوزه عرضه ارزاق عمومی در فروشگاه‌های شهرهیچ مشکلی وجود ندارد و شهر آماده پذیرایی از زائران و مسافران است.

کد خبر 6777218

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

