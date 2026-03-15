آمادگی ۱۰۶ مرغداری لرستان برای کشتار ۲ میلیون قطعه مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: به‌منظور تأمین نیاز بازار و تنظیم عرضه مرغ در استان، در روزهای پایانی سال ظرفیت قابل‌توجهی از واحدهای مرغداری آماده ورود به چرخه کشتار و عرضه شده است.

وی گفت: در ایام پایانی سال تعداد ۱۰۶ واحد مرغداری با ظرفیت دو میلیون و ۷۸۷ هزار قطعه مرغ گوشتی که سن آن‌ها در محدوده کشتار و هم‌اکنون آماده عرضه پایدار و مستمر به بازار هستند و طی روزهای آینده باتوجه‌به نیاز به‌صورت مرغ گرم وارد بازار مصرف می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: با پیش‌بینی‌های قبلی صورت‌گرفته این میزان از تولید نیاز بازار به گوشت مرغ گرم در هفته پایانی اسفندماه ۱۴۰۴ و نیمه اول فروردین‌ماه ۱۴۰۵ را به طور کامل پوشش می‌دهد و کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت.

صیادی، افزود: این اقدام در راستای مدیریت بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان صورت‌گرفته و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، روند کشتار و توزیع مرغ در استان به طور مستمر و روزانه رصد و پیگیری خواهد شد.