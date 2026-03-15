به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدحسین رجبی در چهاردهمین تجمع مردم ارومیه در میدان ولایت فقیه این کلانشهر، اظهار کرد: رزمندگان اسلام با اشراف اطلاعاتی، اجازه کوچکترین خودنمایی را به گروهکهای تروریستی ندادند و هرگونه توطئه از این طریق علیه امنیت کشورمان را در نطفه خفه کردند.
وی با قدردانی از بصیرت و موقعیتشناسی ملت ایران در دفاع از وطن، آرمانهای شهدا و لایت فقیه، بیان کرد: حضور حماسی مردم در صحنه، پیام اقتدار را به جهانیان مخابره کرد.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی ادامه داد: دشمن چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در اتفاقات دی ماه، دچار اشتباه راهبردی نسبت به ملت ایران شد و امروز نیز در تداوم آن، شکست سنگینی متحمل خواهند شد.
وی با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد اختلافات قومی و مذهبی است، افزود: طبق فرموده رهبر شهیدمان، قومیتها در ایران فرصتی ارزشمند برای دفاع از کیان کشور است؛ امروز نیز اتحاد میان اقوام و مذاهب، بیمهنامه امنیت پایدار ایران عزیزمان است.
سردار رجبی با بیان اینکه، ایران نقش بسزایی در مبارزه علیه داعش و برقراری امنیت در منطقه ایفا کرد، گفت: ما در روزهای سخت کنارشان بودیم؛ اما به نظر میرسد در روابط با برخی جریانات ناسپاس، باید تجدیدنظر جدی صورت گیرد.
وی بصیرت مردم را قدرت واقعی میدان و دیپلماسی عنوان کرد و ادامه داد: امروز هیچ راهی برای ما بنبست نیست و همانطور که رهبر شهیدمان وعده دادند، آثار پیروزی عیان گشته و ملت ایران زیر سایه قرآن پیروز نهایی این میدان است.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با بیان اینکه مرزهای ایران قتلگاه دشمنان خواهند بود، اظهار کرد: سربازان اسلام تا آخرین قطره خون، اجازه تعرض به خاک میهن را نخواهند داد.
وی همچنین از اتحاد و همدلی بین نهادها و ارگانهای مختلف آذربایجانغربی در شرایط جنگی قدردانی کرد.
