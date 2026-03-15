  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲

۲۳۰ تن میوه شب عید در هرمزگان ذخیره‌سازی شده است

بندرعباس-مدیرعامل تعاون روستایی هرمزگان گفت: به منظور تنظیم بازار شب عید ۲۳۰ تن سیب و پرتقال در هرمزگان خریداری و ذخیره شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی برخورداری اظهار کرد: به منظور تنظیم بازار شب عید ۲۳۰ تن سیب و پرتقال در هرمزگان خریداری و ذخیره شده است و از این شمار ۱۲۰ تن سیب و ۱۱۰ تن پرتقال است.

برخورداری با اشاره به اینکه در ذخیره سازی و تامین میوه شب عید هیچ مشکلی در استان وجود ندارد، افزود: قیمت هر کیلو سیب ۱۲۵ و پرتقال تامسون ۸۰ تومان است.

وی گفت: هم اکنون در نمایشگاه سه راه جهانبار محصولاتی شامل پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی، بادمجان و کیوی در حال عرضه است.

مدیرعامل تعاون روستایی هرمزگان افزود: ۱۰ نقطه در شهر بندرعباس و شهرستان‌ها برای عرضه میوه شب عید در نظر گرفته شده است و از فردا به محل‌های مورد نظر برای توزیع بارگیری می‌شود.

کد خبر 6775168

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها