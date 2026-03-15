برخورد با هرگونه استفاده از مواد محترقه و تجمعات غیرقانونی در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز عباسی گفت: با توجه به وضعیت حاکم بر جامعه و شهادت امام خامنه ای و جمعی از فرماندهان ،دانش آموزان و هموطنان عزیز در پی حملات دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی که موجب تأثر و توجه مردم ولایی و شهیدپرور استان شده است، ضرورت دارد، شهروندان بویژه جوانان و نوجوانان بیش از گذشته نسبت به حفظ آرامش و امنیت عمومی اهتمام داشته باشند.

دادستان زنجان افزود: در همین راستا و بر اساس قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، نگهداری، توزیع و استفاده از هرگونه مواد محترقه و منفجره جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است.

عباسی تأکید کرد: یادآورد می شود،همچنین هرگونه تجمع و اقدام اشخاص در شرایط فعلی، خلاف اخلاق و نظم عمومی محسوب شده و می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده دشمنان برای برهم زدن نظم و امنیت جامعه باشد.

دادستان مرکز استان زنجان تصریح کرد: تاکید می‌گردد ،همشریان عزیز از هرگونه اقدام خلاف ضوابط قانونی در ایام پایانی سال و مراسم چهارشنبه‌سوری پرهیز کنند چرا که با مخلان نظم و امنیت جامعه و مردم با قاطعیت و با در نظر گرفتن شرایط حاکم، برخورد خواهد شد.

وی درادامه ازخانواده ها خواستند مراقبت‌ فرزندان خود بویژه جوانان و نوجوانان در چهارشنبه سوری پایان سال باشند که خدای ناکرده اولا دچارآسیب نشوند و ثانیا خدای ناکرده در تجمعات غیر قانونی که موجبات ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی باشد، شرکت نکنند .

دادستان عمومی و انقلاب زنجان در پایان تصریح کرد: در همین راستا ضابطین قضایی مکلفند با جدیت نسبت به رصد دقیق فضای مجازی و حقیقی اقدام و از شکل‌گیری هرگونه رفتار مخل نظم و امنیت عمومی جلوگیری کنند و در صورت مشاهده تخلف، با عاملان برخورد قانونی لازم صورت گرفته و موضوع جهت رسیدگی به مقامات قضایی گزارش شود.