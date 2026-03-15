به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سرهنگی، نویسنده ادبیات پایداری در یادداشتی به شجاعت ایرانیان در برابر جنگ‌های زمانه‌ای که اتفاق افتاده، اشاره کرده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ما مردم این فلات کهنسال

آرزوهای زیادی داریم

این جا سرزمینی است که ورق‌های تقویم

موهای تاریخ و تمدن آن را سفید کرده است

بعضی آرزوهامان را به مردانی می‌سپاریم

که دست و دلشان با این آب و خاک مماس است

این مردها توی قلب ما برو بیایی دارند

امروز بعضی آرزوها را به موشک‌هامان می‌سپاریم

می‌خواهیم بروند و مرز و پرچم ما را نگه دارند

به چشم‌های هیزی که به ایران چپ نگاه می‌کنند می‌گوییم:

هنوز تک و توکی از فرماندهان صدام زنده‌اند

از آنان بپرسید‍؛

اول زخم‌هایشان را نشان می‌دهند

و بعد رک و راست می‌گویند: «ایرانی‌ها از چیزی نمی‌ترسند!»

می‌گویند توی آن هشت سال نفهمیدیم جان و دلشان

به کی و کجا گرم است.

ما مردم این فلات کهنسال دیر یا زود

به آرزوهامان خواهیم رسید.