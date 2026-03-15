۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

ایرانی‌ها از چیزی نمی‌ترسند

ایرانی‌ها از چیزی نمی‌ترسند

مرتضی سرهنگی در یادداشتی شجاعت ایرانیان را یادآوری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سرهنگی، نویسنده ادبیات پایداری در یادداشتی به شجاعت ایرانیان در برابر جنگ‌های زمانه‌ای که اتفاق افتاده، اشاره کرده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ما مردم این فلات کهنسال

آرزوهای زیادی داریم

این جا سرزمینی است که ورق‌های تقویم

موهای تاریخ و تمدن آن را سفید کرده است

بعضی آرزوهامان را به مردانی می‌سپاریم

که دست و دلشان با این آب و خاک مماس است

این مردها توی قلب ما برو بیایی دارند

امروز بعضی آرزوها را به موشک‌هامان می‌سپاریم

می‌خواهیم بروند و مرز و پرچم ما را نگه دارند

به چشم‌های هیزی که به ایران چپ نگاه می‌کنند می‌گوییم:

هنوز تک و توکی از فرماندهان صدام زنده‌اند

از آنان بپرسید‍؛

اول زخم‌هایشان را نشان می‌دهند

و بعد رک و راست می‌گویند: «ایرانی‌ها از چیزی نمی‌ترسند!»

می‌گویند توی آن هشت سال نفهمیدیم جان و دلشان

به کی و کجا گرم است.

ما مردم این فلات کهنسال دیر یا زود

به آرزوهامان خواهیم رسید.

کد خبر 6775361
زینب آزاد

