به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سرهنگی، نویسنده ادبیات پایداری در یادداشتی به شجاعت ایرانیان در برابر جنگهای زمانهای که اتفاق افتاده، اشاره کرده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
ما مردم این فلات کهنسال
آرزوهای زیادی داریم
این جا سرزمینی است که ورقهای تقویم
موهای تاریخ و تمدن آن را سفید کرده است
بعضی آرزوهامان را به مردانی میسپاریم
که دست و دلشان با این آب و خاک مماس است
این مردها توی قلب ما برو بیایی دارند
امروز بعضی آرزوها را به موشکهامان میسپاریم
میخواهیم بروند و مرز و پرچم ما را نگه دارند
به چشمهای هیزی که به ایران چپ نگاه میکنند میگوییم:
هنوز تک و توکی از فرماندهان صدام زندهاند
از آنان بپرسید؛
اول زخمهایشان را نشان میدهند
و بعد رک و راست میگویند: «ایرانیها از چیزی نمیترسند!»
میگویند توی آن هشت سال نفهمیدیم جان و دلشان
به کی و کجا گرم است.
ما مردم این فلات کهنسال دیر یا زود
به آرزوهامان خواهیم رسید.
