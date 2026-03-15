جابجایی ۲۱ هزار تن کالای اساسی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مالکی از جابجایی بیش از ۲۱ هزار تن انواع کالای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم به این استان از تاریخ ۹ اسفندماه تاکنون خبر داد و گفت این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری، گفت: با تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش حمل و نقل، از ابتدای آغاز جنگ تحمیلی جابجایی کالا از تاریخ ۹ اسفندماه تا امروز، ۲۴ اسفندماه، بیش از ۲۱ هزار تن انواع کالای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم استان به مقصد چهارمحال و بختیاری حمل و توزیع شده است.

وی افزود: این میزان جابجایی در مقایسه با دوره زمانی مشابه در سال گذشته، نشان‌دهنده رشد ۶ درصدی در انتقال این محموله‌های حیاتی به استان است که نشان از اهتمام ویژه مسئولین و دست‌اندرکاران امر برای تأمین نیازهای اساسی شهروندان دارد.

مالکی با اشاره به اهمیت تأمین کالاهای ضروری برای رفاه عمومی، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما در این ایام، اطمینان از رسیدن به‌موقع و کافی اقلام مورد نیاز مردم، به‌ویژه در آستانه سال نو، بوده است و در این راستا، هماهنگی‌های لازم با سازمان‌های مربوطه در حال انجام است تا هیچ‌گونه کمبودی در این زمینه احساس نشود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در پایان از رانندگان پرتلاش این حوزه تقدیر و تشکر کرد و از عموم مردم خواست تا با خرید به‌اندازه نیاز و پرهیز از انبار کردن اقلام، در تسهیل روند توزیع و جلوگیری از بروز هرگونه اخلال در بازار همکاری نمایند.