قانون الزام به ثبت رسمی با تدبیر رهبر شهیدمان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دویست و دوازدهمین جلسه شورای تحول و تعالی گفت: ۱۶ روز است که مردم ایران داغدار فقیهی جامع الشرایط، رهبری عالیقدر و مدیری با حکمت و مدبر هستند که ۳۷ سال در تلاطم‌ها، کشور را به نحوه شایسته مدیریت کردند.

وی افزود: شهادت این سیدجلیل القدر، ضایعه بزرگی برای مردم ایران و آزادگان جهان بود. هر چند انتخاب حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران از سلسله سادات مایه آرامش قلوب مؤمنین شد.

وی ادامه داد: این راه که با قدرت و اقتدار شروع شده و با خون شهیدان و مجاهدان رشد پیدا کرده به اقتدار بیشتر و تا پیروزی قاطع رزمندگان عزیزمان ادامه خواهد داشت.

بابایی تأکید کرد: امروز دشمن در دو جبهه دچار خفت و خواری شده است. اولین موضوع مساله حمله به مدرسه کودکان میناب بود که ماهیت این رژیم کودک کوش را بر همگان آشکار کرد و دومین موضوع، استیصال دشمن در مقابله با نیروهای مسلح ایران است.

وی در ادامه با گلایه از برخی چهره‌های مشهور گفت: سکوت افرادی که در این کشور اعتبار و شهرت پیدا کرده‌اند در خصوص این جنایت به ویژه کشتار غیرنظامیان و کودکان جای تاسف دارد.

معاون رئیس قوه قضاییه افزود: آینده نوید ایرانی پرقدرت را می‌دهد و همه شاهد هستیم که امروز ایران مقتدرانه در حال جنگ با جبهه کفر در ۱۵ کشور است. مدیریت تنگه هرمز و مستاصل بودن مدعیان قدرت در عبور از این تنگه، خود نشان دهنده قدرت نیروهای مسلح کشورمان است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دوم سخنان خود گفت: اقدامات خوب و منسجمی که بر اساس برنامه محوری، شناسایی نیروهای مستعد، توانمندسازی مدیران در سال‌های اخیر اتفاق افتاده مایه مباهات است و از تمام معاونین و مدیران تشکر می‌کنم.

وی تصریح کرد: تدوین برنامه‌های عملیاتی توسط معاونت راهبردی، و اقدامات معاونت‌ها در خصوص پیشبرد برنامه‌های حدنگاری، قانون الزام، حوزه اسناد و دفاتر اسناد رسمی، ثبت شرکت‌ها، اجرای اسناد، فناوری و توسعه الکترونیک و... همه جای تقدیر و تشکر دارد.

بابایی عنوان کرد: سازمان امروز بر اساس برنامه محوری عمل می‌کند و هیچ کاری خارج از برنامه به نتیجه نخواهد رسید. برنامه‌های ما نیز منبعث از اسناد بالادستی به ویژه سند تحول قضایی است.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال آتی قانون الزام به ثبت رسمی به صورت کامل به اجرا درخواهد آند و همچنان تأکید می‌کنم برای اجرای این قانون مدرن، ارتباطات بین‌بخشی را تقویت کنید چرا که سازمان ثبت به تنهایی نمی‌تواند این این منظومه و این قانون بزرگ را اجرا کند.

رئیس ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: قانون الزام قانونی بود که اجرای آن مرهون تأکید رهبر شهیدمان بود و اگر بیانات راهبردی آن امام عزیز نبود امروز سازمان ثبت به این جایگاه ارزشمند در اجرای قانون الزام نرسیده بود.

وی ادامه داد: دو سال پیاپی رهبر شهیدمان، بر اجرای حدنگاری و قانون الزام تأکید داشتند و امروز به حرمت آن امام بزرگوار، باید با همت مضاعف، آن راهبردها را پیگیری کنیم.

بابایی در ادامه با بر لزوم حضور مدیران در محل خدمت تاکید کرد و گفت: خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته شده و شناسایی نیروهای مستعد، با کمبود مدیر شایسته مواجه نیستیم و هر مدیری که در این روزها در انجام تکالیف کوتاهی کند بلافاصله عزل خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم انضباط گفت: حذف برخی تشریفات، پرهیز از اقدامات غیر ضرور، استفاده از ظرفیت‌های استانی در پیشبرد اهداف سازمان و حضور حداکثری مدیران و معاونین در محل کار و انجام مأموریت‌های محوله مورد انتظار است.

بابایی گفت: اتمام فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ مورد تأکید است و انتظار دارم معاونت املاک و کاداستر به عنوان متولی این امر فرآیندها را بازنگری کند و با برنامه ریزی درست، این تکلیف قانونی را هر چه زودتر به پایان برساند.

معاون رئیس قوه قضاییه مساله نظارت بر اجرای فرآیندها به ویژه در خصوص امور پستی در تحویل اسناد به مردم را مهم عنوان کرد و گفت: وقتی سند در اسرع وقت در واحد ثبتی صادر می‌شود به هیچ وجه قابل قبول نیست که پست با تاخیر این اسناد را تحویل مردم دهد و موجب نارضایتی شود.

رئیس سازمان ثبت افزود: می‌توانیم برخی دیگر از فعالیت‌های ثبتی را برون سپاری کنیم و بحث صدور سند نیز یکی از همین موارد است که می‌توانیم با طراحی ساز و کار مناسب این امر را برون سپاری کنیم.

بابایی با یادآوری راهبرد سازمان مبنی بر الکترونیکی سازی فرآیندها گفت: وجود فیزیک پرونده‌ها در واحدهای ثبتی که حجم بسیاری را اشغال کرده قابل قبول نیست و باید پس از اسکن پرونده‌ها فیزیک آنان تعیین تکلیف شود. چه نیازی به حضور مردم در واحدهای ثبتی است وقتی می‌توان خدمات ثبتی را به صورت الکترونیک و بر خط ارائه کرد؟

عضور شورای عالی قضایی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: استقرار میز خدمت در تمامی ادارات کل و واحدهای ثبتی الزامی است و باید یکی از نیروهای مسلط به امور ثبتی در این میزها مستقر شود تا امور مردم با سرعت و بدون معطل ماندن انجام شود.

بابایی با تأکید بر لزوم توجه به معیشت کارکنان گفت: باید بین کارکنانی که دلسوزانه و متعهدانه در محل کار حضور دارند با سایر کارکنانی تفاوت وجود داشته باشد و نظام پرداخت بر مبنای عملکرد باید طراحی شود.

حضور در مساجد و رسیدگی به امور مردم از دیگر نکاتی بود که بابایی با یادآوری آن گفت: رسیدگی به امور مردم و حل مشکلات آنان و برخورد توام با اخلاق حسنه با مردم یکی از شاخص‌های مهم ما در ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان است.

بابایی، ضمن قدردانی از عملکرد کارکنان ثبت در سراسر کشور و عرض خدا قوت به آنان افزود: انشااله در سال جدید بتوانیم با اتحاد و همدلی، در ارائه خدمت به مردم شریف کشورمان توفیق بیشتری بدست آوریم.