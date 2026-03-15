دولت با تقویت پیوست های اقتصادی معیشت مردم را بهبود بخشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی، بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به تأثیرات شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی بر وحدت و اراده ملت ایران گفت: شهادت بزرگ این شهید نه تنها باعث تقویت عزم ملی در برابر دشمنان شد، بلکه نشاندهنده استمرار حرکت انقلاب اسلامی در مسیر مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی است. وی همچنین به نقش نیروهای نظامی و دفاعی کشور در حفاظت از امنیت ملی و دستاوردهای انقلاب اشاره کرد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت پیامهای نهفته در شهادت رهبر شهید، اظهار داشت: مقاومت مردم ایران در برابر تهدیدات خارجی، از جمله مداخلات رژیم صهیونیستی و آمریکا، نتیجه درک درست از شرایط منطقه و تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی است.
وی افزود: شهادت امام شهید، سپهبد سلیمانی و سایر شهدای مدافع امنیت کشور، نه تنها موجب افزایش عزم ملت در راستای مقابله با دشمنان شده، بلکه موجب همبستگی بیشتر مردم با ارکان نظام جمهوری اسلامی نیز گردیده است.
بابایی در ادامه افزود: در شرایط کنونی که تهدیدات دشمنان در قالبهای مختلف ادامه دارد، نقش نیروهای نظامی و دفاعی کشور بسیار پررنگتر از هر زمان دیگری است. نیروهایی که با تمام توان خود در راستای حفظ امنیت ملی و مقابله با تروریسم بینالمللی فعالیت میکنند.
وی همچنین از تلاشهای دولت و مسئولان کشور در مواجهه با مشکلات اقتصادی و تحریمهای جهانی سخن گفت و تأکید کرد: اگرچه مشکلات اقتصادی چالشهای بزرگی را به همراه داشته است، اما همچنان اراده ملت ایران برای ایستادگی در برابر دشمنان و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی قوی است.
بابایی به مناسبتهای مختلف یادآور شد: همبستگی ملی و پشتوانه مردمی به عنوان عامل اصلی اقتدار جمهوری اسلامی در عرصههای بینالمللی محسوب میشود و مردم ایران با آگاهی و درک شرایط، همواره از آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کرده و خواهند کرد.
این نماینده مجلس در پایان از دولت خواست تا با تقویت پیوستهای اقتصادی و سیاسی، شرایط معیشتی مردم را بهبود بخشد و به مسئولیتهای اجتماعی خود در این زمینه به درستی عمل کند.
نظر شما