صدور حکم توقیف اموال عضو سابق شورای شهر مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن همتی فر از تشکیل پرونده برای شناسایی و توقیف اموال برخی عناصر خارجنشین خبر داد و اظهار کرد: برای یکی از اعضای سابق شورای شهر مشهد که هماکنون خارج از کشور به سر میبرد و علیه نظام فعالیت دارد، دستور شناسایی و توقیف اموال صادر شده و این پرونده در حال رسیدگی است.
دادستان مشهد بیان کرد: یکی از اقدامات دستگاه قضایی، رسیدگی به اموال افرادی است که با استفاده از بیتالمال در کشور رشد و پیشرفت کردهاند اما اکنون در خارج از کشور علیه ایران و نظام فعالیت میکنند.
وی افزود: در خراسان رضوی، اسامی تعدادی از این افراد از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به دستگاه قضایی اعلام شده و برای آنان پرونده تشکیل شده است.
همتی فر اظهار کرد: در میان این افراد، چهرههای شاخص و شناختهشدهای نیز وجود دارند که اقدامات قضایی درباره آنان در حال پیگیری است.
دادستان مشهد با اشاره به یکی از این پروندهها گفت: به عنوان نمونه، برای یکی از اعضای سابق شورای شهر مشهد که هماکنون خارج از کشور به سر میبرد و علیه نظام فعالیت دارد، دستور شناسایی و توقیف اموال صادر شده و این پرونده در حال رسیدگی است.
نظر شما