۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۵۸

رمزگشایی از ۱۳ فقره سرقت احشام در استان خراسان رضوی

مشهد- رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی از دستگیری ۶ متهم به سرقت احشام در استان خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه نبی‌الله مرادی اظهار کرد: کارآگاهان مبارزه با سرقت پلیس آگاهی شهرستان نیشابور، طی اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی اعضای یک باند سرقت احشام شدند و طی یک عملیات ضربتی مشترک با پلیس آگاهی شهرستان نیشابور، ۶ متهم این باند دستگیر و دو دستگاه خودروی مورد استفاده در سرقت‌ها توقیف شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی افزود: متهمان تاکنون به سرقت ۱۰۷ راس احشام طی ۱۳ مرحله در شهرستان‌های مشهد، نیشابور، گلبهار و زبرخان اعتراف کرده‌اند و تحقیقات پلیس در جهت شناسایی مالخران و کشف احشام مسروقه ادامه دارد.

