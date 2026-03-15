روسیه: ۲ نپتون و ۱۲ هیمارس اوکراین سرنگون شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه در بیانیه ای به ارائه آمارهای مرتبط با پیشروی ها و اقدامات نیروهای این کشور در ادامه عملیات ویژه نظامی پرداخت.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: سامانه های پدافند هوایی روسیه طی ۲۴ ساعت گذشته تأسیسات زیرساختی انرژی و حمل و نقل مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادند.

وزارت دفاع روسیه در ادامه این بیانیه اضافه کرد: سامانه‌ های پدافند هوایی روسیه ۲ موشک نپتون، ۱۲ موشک هیمارس و ۶۰۵ پهپاد اوکراینی را منهدم کرده اند.