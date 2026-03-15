به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد شفیعی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از چهاردهم تا بیست و نهم اسفند ماه به‌عنوان هفته احسان و نیکوکاری نامگذاری شده و شروع آن نیز با ۱۴ اسفند سالروز تاسیس کمیته امداد به فرمان امام راحل در سال ۵۷ است.

وی افزود: نهاد کمیته امداد ۲۲ روز بعد از پیروزی انقلاب به فرمان امام راحل تاسیس شده که در طول این‌ سال‌ها خدمات قابل توجهی به محرومان و نیازمندان جامعه ارائه شده و هدف از تشکیل این نهاد توانمندسازی و شکوفایی استعدادهای محرومان با ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی است.

رئیس کمیته امداد اردستان خاطرنشان کرد: خدمات کمیته امداد در سال‌های اخیر با توجه به نیازهای خانوار تحت حمایت گسترده شده و نیازهای افراد در حوزه‌های مختلف بررسی می‌شود که با اولویت‌سنجی افراد، خدمات برحسب اعتبارات و کمک خیران ارائه می‌شود.

شفیعی تصریح کرد: در حوزه معیشتی توزیع سبد غذایی، پرداخت وام‌های حمایتی، توزیع جهیزیه و نظایر آن انجام می‌شود که در یک‌سال گذاشته ۴۰ سری جهیزیه و ۱۰۰ فقره وام کارگشایی به خانوارهای تحت حمایت و نیازمند در شهرستان داده شده است‌.

وی بیان کرد: باتوجه به اینکه حدود ۴۰۰ نفر بیمار صعب‌العلاج تحت حمایت کمیته امداد شهرستان قرار دارند؛ خدماتی نظیر تجهیزات پزشکی و توزیع پوشینه برای افراد ارائه می‌شود که حدود یک‌هزار و ۵۰۰ بسته پوشینه و ۱۰ سری انواع تجهیزات پزشکی بین این افراد توزیع شده است.

رئیس کمیته امداد اردستان ادامه داد: دو هزار و ۵۰۰ خانوار در قالب پنج هزار و ۳۰۰ نفر تحت حمایت کمیته امداد اردستان قرار دارند که حدود یک‌هزار و ۷۰۰ نفر از این افراد سالمند هستند و با توجه به پراکندگی منطقه، سعی شده در خدمت‌رسانی به این افراد با همکاری خیران، به نحو احسن ارائه خدمات انجام شود.

شفیعی اضافه کرد: ۹۰۰ نفر دانش‌آموز و ۵۴ نفر دانشجو تحت حمایت هستند که خدماتی نظیر پرداخت کمک هزینه تحصیلی و توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر برای این افراد ارائه می‌شود.

وی بیان کرد: ۲۴ واحد مسکونی طرح مسکن کریمان در شهرستان اردستان آماده بهره‌برداری است و امید می‌رود تا اوایل سال آینده به مددجویان تحویل داده شود که ۲۰ واحد از این در شهر اردستان و ۴ واحد مهاباد است.

رئیس کمیته امداد اردستان ادامه داد: درصد پیشرفت واحدهای مسکونی در شهرستان با یکدیگر متفاوت است که تکمیل واحدها به‌ترتیب و براساس آورده‌های خود افراد انجام می‌شود.

شفیعی خاطرنشان کرد: تامین زمین این واحدهای مسکونی با همکاری بنیادمسکن و راه‌وشهرسازی انجام شده و از طریق انجمن خیران مسکن ساز شهرستان نیز پروژه‌ها در حال احداث است که امید می‌رود تا پایان سال آینده، واحدهای دیگر نیز با مساعدت‌ خیران، تحویل افراد شود.

وی تاکید کرد: در سال جاری حدود ۴۲ درصدی رشد درآمد نسبت به سال گذشته در کمیته امداد اردستان داشتیم که این نشان از اعتماد خیران و مردم است که کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را برای حمایت از نیازمندان اهدا می‌کنند.

رئیس کمیته امداد اردستان بیان کرد: پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در راستای توانمندسازی خانواده‌ها در مشاغل خرد توسط کمیته امداد شهرستان صورت می‌گیرد همچنین آموزش‌های شغلی قبل از انجام شغل مورد نظر داده می‌شود.

شفیعی ادامه داد: طرح نصب پنل‌های خورشیدی بر روی بام منازل افراد نیازمند نیز توسط کمیته امداد در راستای ایجاد یک درآمد پایدار انجام می‌شود که تاکنون ۱۵۰ پنل خورشیدی در شهرستان نصب شده است.

وی اضافه کرد: ۵۰۰ فقره وام اشتغال‌زایی با اعتباری بالغ بر ۷۷ میلیارد تومان در یک‌سال گذاشته به افراد پرداخت شده است.

رئیس کمیته امداد اردستان یادآور شد: ۸۰ فرزند یتیم و ۷۶۶ فرزند محسنین تحت حمایت کمیته امداد اردستان قرار دارند که از حمایت کمیته امداد و خیران شهرستان بهره‌مند می‌شوند.