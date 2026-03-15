۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۱۶

ضرورت همراهی جدی‌تر نظام بانکی با واحدهای تولیدی در استان سمنان

سمنان- استاندار سمنان خواستار همراهی جدی‌تر نظام بانکی با واحدهای تولیدی در استان شد و گفت: دولت حامی تولیدگران است و باید در عمل این موضوع نشان داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان از در گفت‌وگوی تلفنی خود با معاون اول رئیس جمهور خبر داد و ابراز کرد: در این گفتگو گزارشی از رفع سوء‌اثر چک‌های تولیدکنندگان، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و وضعیت دستگاه‌های خدمات رسان استان ارائه شد.

وی افزود: در این گفتگو همچنین آخرین وضعیت تولید، خدمات‌رسانی و برنامه‌های اجتماعی و مذهبی استان مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار سمنان گفت: همانطور که در این گفتگو نیز تاکید شد اعتقاد داریم پویایی بخش تولید نیازمند حمایت عملی و مستمر دولت و بانک‌ها است و لذا خواستار همراهی جدی‌تر نظام بانکی برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی هستیم.

کولیوند افزود: محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور نیز گزارشی از وضعیت آمادگی هلال‌احمر، اورژانس، شرکت توزیع برق و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان استان دریافت کرد.

وی گفت: معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با توجه به فرارسیدن ماه رمضان و افزایش برنامه‌های مردمی، بر حمایت دولت از برگزاری تجمعات شبانه، مراسمات مردمی و به‌ویژه افطاری‌های ساده تأکید کرد و این برنامه‌ها را عامل تقویت همبستگی اجتماعی و نشاط معنوی در جامعه دانست.

کد خبر 6775592

