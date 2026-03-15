به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان از در گفت‌وگوی تلفنی خود با معاون اول رئیس جمهور خبر داد و ابراز کرد: در این گفتگو گزارشی از رفع سوء‌اثر چک‌های تولیدکنندگان، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و وضعیت دستگاه‌های خدمات رسان استان ارائه شد.

وی افزود: در این گفتگو همچنین آخرین وضعیت تولید، خدمات‌رسانی و برنامه‌های اجتماعی و مذهبی استان مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار سمنان گفت: همانطور که در این گفتگو نیز تاکید شد اعتقاد داریم پویایی بخش تولید نیازمند حمایت عملی و مستمر دولت و بانک‌ها است و لذا خواستار همراهی جدی‌تر نظام بانکی برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی هستیم.

کولیوند افزود: محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور نیز گزارشی از وضعیت آمادگی هلال‌احمر، اورژانس، شرکت توزیع برق و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان استان دریافت کرد.

وی گفت: معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با توجه به فرارسیدن ماه رمضان و افزایش برنامه‌های مردمی، بر حمایت دولت از برگزاری تجمعات شبانه، مراسمات مردمی و به‌ویژه افطاری‌های ساده تأکید کرد و این برنامه‌ها را عامل تقویت همبستگی اجتماعی و نشاط معنوی در جامعه دانست.