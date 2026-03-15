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۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۲۱

عوامل مرتبط با دشمن صهیونیستی - آمریکایی در خوزستان دستگیر شدند

عوامل مرتبط با دشمن صهیونیستی - آمریکایی در خوزستان دستگیر شدند

اهواز - تعداد ۳۶ نفر از عوامل وابسته و فریب خورده رژیم صیهونیستی و آمریکا در استان خوزستان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این متهمان که مرتبط با گروهک تجزیه طلب، سلطنت طلب، جریانات تکفیری و نفاق در استان خوزستان در حال برنامه ریزی برای اقدامات ضد امنیتی از شرایط جنگی و همراهی با دشمن صیهونی و استکبار جهانی بودند توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات انتظامی استان شناسایی و دستگیر شدند.

از این اشخاص که با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به عکسبرداری و فیلمبرداری از مراکز حساس کرده و با شبکه معاند اینترنشنال مرتبط بودند سه قبضه اسلحه و ۴۵ فشنگ جنگی کشف شد.

اطلاع‌رسانی سریع موارد مشکوک به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ باعث جلوگیری از هرگونه اقدام مخرب علیه امنیت جامعه خواهد شد.

کد مطلب 6775596

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