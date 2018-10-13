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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۱۷

وزارت اطلاعات اعلام کرد؛

انهدام یک تیم تروریستی در کرمانشاه/ ۲ تروریست به هلاکت رسیدند

انهدام یک تیم تروریستی در کرمانشاه/ ۲ تروریست به هلاکت رسیدند

وزارت اطلاعات از انهدام یک تیم تروریستی تجزیه‌‏طلب که از مرزهای غربی وارد و در یک خانه تیمی مستقر شده بودند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات، باعنایت خداوند متعال و اقدامات تخصصی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‏ کل اطلاعات کرمانشاه، یک تیم تروریستی تجزیه‌‏طلب که از مرزهای غربی وارد و در خانه تیمی مستقر شده بودند، تحت رصد و اشراف قرار گرفتند و دو نفر از تروریست‌‏ها در درگیری مسلحانه به هلاکت رسیدند.

از این تیم تروریستی چند قبضه سلاح، نارنجک، تجهیزات جنگی و اسناد درون‏ گروهکی به دست آمده است.

این اسناد مبیّن حمایت کشورهای مرتجع عربی از اقدامات تروریستی در داخل کشور و برنامه عملیاتی این تیم برای چندین اقدام تروریستی در استان کرمانشاه حکایت دارد.

کد مطلب 4429117

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    نظرات

    • IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
      1 0
      پاسخ
      درود
    • بهروزمحمدی IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      درود‌مرگ‌برتروریست

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