۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۱۷

فینالیسیما کنسل شد

دیدار تیم های ملی فوتبال آرژانتین و اسپانیا به طور رسمی لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جنگ منطقه ای در خلیج فارس و حمله دشمن متخاصم صهیونیستی- آمریکایی به ایران باعث برگزاری جلسه های فشرده بین مدیران یوفا و مسئولان برگزارکننده فینالیسیما (برنده جام ملت های آمریکای جنوبی و جام ملت های اروپا) در قطر شد تا آنها در نهایت تصمیم به لغو این مسابقه با وجود تبلیغات سنگین گرفته شود.

فینالیسیما میان اسپانیا قهرمان یورو ۲۰۲۴، و آرژانتین، قهرمان کوپا آمریکا ۲۰۲۴ از سوی کنمبول، قرار بود در تاریخ ۲۷ مارچ میلادی در دوحه قطر برگزار شود که به دلیل لغو پروازها برگزار نمی شود.

