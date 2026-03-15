به گزارش خبرگزاری مهر، الهام خدری افزود: بازرسان بهداشت محیط و حرفهای، در راستای حفظ و ارتقای سلامت جامعه و پیشگیری از بیماریهای ناشی از عوامل محیطی، به ویژه در ایام جنگ تحمیلی و ماه مبارک رمضان، بازرسیهای خود را با جدیت تمام ادامه میدهند.
وی ادامه داد: این طرح نظارتی شامل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی، رستورانها و همچنین نظارت دقیق بر سلامت آب آشامیدنی در مناطق روستایی و شهری از طریق کلر سنجی و نمونهبرداری است.
خدری بیان کرد: با توجه به همزمانی ماه رمضان و ایام جنگ تحمیلی، اهمیت رعایت پروتکلهای بهداشتی دوچندان شده و بازرسیها در قالب گشتهای مشترک و روتین تشدید یافته است و در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی، با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.
وی گفت: طرح بسیج سلامت نوروزی تا ۱۵ فروردین ادامه دارد و در این چارچوب، بازرسان بهداشت محیط و حرفهای، کارگاههای شیرینیپزی، آجیلفروشیها، رستورانها و اماکن عمومی مانند مساجد و پمپبنزینها را در دو نوبت صبح و عصر مورد بازرسی قرار میدهند.
