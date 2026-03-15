اگر در حال رانندگی بودیم و صدای انفجار شنیدیم؛ چه کار کنیم؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، زمانی که یک انفجار رخ می دهد اگر در حال رانندگی هستید خطراتی مانند از دست دادن تعادل ناشی از موج انفجار، کاهش دید به علت دود ناشی از انفجار یا پرت شدن ترکش و پرتابه های مختلف می‌تواند به شما آسیب وارد کند. آمادگی و اقدام درست تا حدود زیادی می تواند از آسیب شدید به شما پیشگیری کند.

هنگام شنیدن صدای انفجار اگر در خیابان بودید:

سعی کنید خونسردی خودتان را خفظ کرده و بلافاصله سرعت را کم کنید و به آرامی ترمز کنید (از ترمز ناگهانی خودداری کنید).

در اولین نقطه ای که به نظر ایمن میرسد و از معرض مستقیم محل آتش و انفجار دور است را انتخاب کنید.

خودرو را به سمت بیرون از مسیر ترافیک، به کناره‌ی جاده پارک کنید.

اگر در نزدیکی خودرو جوی یا فرو رفتگی وجود داشت یا یک دیوار مستحکم نزدیک و در دسترس بود، بصورت دراز کشیده پناه بگیرید و با دستانتان از سر و گردن محافظت کنید

اگر بیرون مکان مناسبی نیست یا بنظر امن نیست درب و شیشه‌ها را ببندید.

سر خودتان را پایین بگیرید و دستانتان را روی سر قرار دهید و به صداها گوش دهید و سعی کنید جهت و فاصله انفجارها را تشخیص دهید، معمولا انفجار ها چندبار اتفاق می افتد. برای انفجار های بعدی هم اماده باشید.

تا چند دقیقه پس از آنکه دیگر انفجاری رخ نداد و درصورت اطمینان از ایمنی، از ماشین خارج نشوید. و از ارگان های امدادی و امنیتی کمک بخواهید و در صورت اطمینان از ایمنی صحنه و پایان انفجار، اگر ممکن بود به آرامی حرکت کرده و از محل دور شوید.