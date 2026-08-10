به گزارش خبرگزاری مهر، چشمهای غزه با ترجمه سامان رنجبر، که توسط نشر مردمنگار منتشر شده است، خاطرات تاثیرگذار پلستیا عقاد، روزنامهنگار جوان فلسطینی است. چشمهای غزه یادداشتهای روزانۀ عقاد در ۴۵ روز خبرنگاری در غزه، پس از حملۀ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل و به دنبال آن حملهی نظامی ارتش اسرائیل به غزه است. چشمهای غزه مدت کوتاهی پس از انتشارش در اکتبر ۲۰۲۵، به فهرست پرفروشهای کتابهای غیرداستانی نیویورک تایمز راه یافت.
کتاب چشمهای غزه یادداشتهای روزانه عقاد از دوره کوتاهی پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و ۴۵ روز پس از آن است. او تجربیات خود را از آوارگی، جابهجایی بین پناهگاههای موقت، دادن گزارش از بیمارستانها، و تلاش برای حفظ ارتباط با دوستان و خانواده زیر سایه سنگین بمبارانها مستند کرده است.
نظر شما