  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

«چشم‌های غزه» دفتر تاب‌آوری روزانه یک دختر خبرنگار

«چشم‌های غزه» دفتر تاب‌آوری روزانه یک دختر خبرنگار

چشم‌های غزه یادداشت‌های روزانه‌ عقاد در ۴۵ روز خبرنگاری در غزه، پس از حمله‌ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل و به دنبال آن حمله‌ نظامی ارتش اسرائیل به غزه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، چشم‌های غزه با ترجمه سامان رنجبر، که توسط نشر مردم‌نگار منتشر شده است، خاطرات تاثیرگذار پلستیا عقاد، روزنامه‌نگار جوان فلسطینی است. چشم‌های غزه یادداشت‌های روزانۀ عقاد در ۴۵ روز خبرنگاری در غزه، پس از حملۀ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل و به دنبال آن حمله‌ی نظامی ارتش اسرائیل به غزه است. چشم‌های غزه مدت کوتاهی پس از انتشارش در اکتبر ۲۰۲۵، به فهرست پرفروش‌های کتاب‌های غیرداستانی نیویورک تایمز راه یافت.

کتاب چشم‌های غزه یادداشت‌های روزانه‌ عقاد از دوره‌ کوتاهی پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و ۴۵ روز پس از آن است. او تجربیات خود را از آوارگی، جابه‌جایی بین پناهگاه‌های موقت، دادن گزارش از بیمارستان‌ها، و تلاش برای حفظ ارتباط با دوستان و خانواده زیر سایه‌ سنگین بمباران‌ها مستند کرده است.

کد مطلب 6913150
طاهره تهرانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها