به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت روز خبرنگار، روز یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ با حضور جمعی از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در فیدیبو استیج برگزار شد. این مراسم به همت دیجی کالا و چند برند زیرمجموعه آن چون فیدیبو، دیجی پی و دیجی فای تدارک دیده شده بود.

در این مراسم، خبرنگاران با مدیران گروه دیجی‌کالا، حمید محمدی نایب رئیس هیات مدیره گروه دیجی کالا، سعید محمدی مدیر عامل گروه دیجی کالا، مسعود طباطبایی مدیر عامل دیجی کالا، امید ترابی مدیر عامل دیجی پی، امیر بهدانی مدیر عامل فیدیبو و محمد فرخ نژاد مدیر عامل دیجی فای درباره فعالیت‌های یک سال گذشته این مجموعه ها، برنامه‌های پیش‌رو و مسائل مرتبط با رسانه و کسب‌وکارهای فناوری، فرهنگی و هنری گفت‌وگو کردند.

یکی از محورهای این مراسم، فعالیت‌های جدید فیدیبو در حوزه رویدادهای فرهنگی، به‌ویژه کنسرت و تئاتر بود. امیر بهدانی، مدیرعامل فیدیبو نیز در این‌باره به سوال خبرنگاران جواب داد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا فیدیبو به عنوان پلتفرم کتاب صوتی و الکترونیک وارد برگزاری تئاتر و کنسرت شده است، گفت: ایده ورود به حوزه‌های فرهنگی جدید از آنجا شکل گرفت که کاربران فیدیبو علاوه بر کتاب، نیازها و علایق فرهنگی دیگری نیز دارند که اتفاقا با کتاب و کتابخوانی نیز همخوانی زیادی دارد و فیدیبو می‌تواند بخشی از این نیازها را با خدمات و تجربه‌هایی متناسب با هویت فرهنگی خود پاسخ دهد.

به گفته وی، این نیاز و درخواستی که از سوی کاربران به سمت ما می آمد نباید بی پاسخ می ماند و اینگونه شد که به راه اندازی بخش های جدید فکر کردیم.

بهدانی مدیرعامل فیدیبو با اشاره به مخاطب ۱۲ میلیونی فیدیبو، درباره راهبرد و آینده فعالیت‌های فرهنگی و هنری این مجموعه افزود: ما برای جامعه مخاطب فیدیبو و حتی فراتر از آن پروژه کنسرت، فیلم_کنسرت و تئاترها را از زمستان ۱۴۰۳ آغاز کردیم. در ادامه فعالیت‌های‌مان به سالن‌داری تئاتر و ایجاد کامیونیتی فرهنگی نیز گسترش یافت.



به گفته امیر بهدانی، برگزاری سانس‌های متعدد کنسرت و فیلم_کنسرت، تولید و حمایت از چندین تئاتر، راه اندازی و فعالیت درگاه فروش بلیت «فیدیبو آرت»، راه اندازی چهار مجموعه فیدیبو استیج عمده فعالیت های هنری این 2 سال بوده است. وی افزود: به تعداد این استیج‌ها اضافه خواهد شد و همچنین فعالیت فیدیبو آکادمی نیز به عنوان محلی برای پرورش فعالان فرهنگی و هنری نیز ادامه دارد.

بهدانی با اشاره به محل برگزاری این مراسم که یکی از فیدیبو استیج‌هاست، ادامه داد: سالنی که این برنامه در آن برگزار شده، نخستین شعبه فیدیبو استیج است که بعد از این شعبه سه شعبه دیگر هم افتتاح کردیم تا به عنوان یک فعال و کنش‌گر جدی در حوزه تئاتر بتوانیم به فعالیت‌های خودمان برای برگزاری کنسرت های خاص و نمایش ادامه دهیم.



مدیرعامل فیدیبو با اشاره به ادامه این مسیر تاکید کرد که فیدیبو توسعه فعالیت‌های خود در حوزه کنسرت و تئاتر را با قدرت دنبال خواهد کرد و ظرفیت‌های فیدیبو و گروه دیجی‌کالا می‌تواند برای هنرمندان و جامعه فرهنگی کشور راه‌گشا باشد.



وی در پایان همچنین با اشاره به تعداد مخاطبان کتاب و تئاتر در ایران گفت: جامعه کتاب‌خوان کشور حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون نفر است در حالی که جامعه مخاطبان تئاتر حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. بخش قابل توجهی از افرادی که کتاب می‌خوانند، با فضای تئاتر و تماشای نمایش در سالن آشنایی کافی ندارند و یا دسترسی ندارند و یکی از اهداف فیدیبو می‌تواند ایجاد ارتباط بیشتر میان این مخاطبان با تئاتر، نمایش و حتی کنسرت و موسیقی زنده باشد.



در انتهای مراسم بابک خانقلی به اجرای چند قطعه موسیقی زنده پرداخت. این مراسم به مناسبت روز خبرنگار و با هدف دیدار و گفت‌وگو میان مدیران گروه دیجی‌کالا با خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در مدت زمان 3 ساعت برگزار شد.