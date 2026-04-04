  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۴۰

تجدیدمیثاق خادمین هیئات خانگی بندرعباس با رهبر معظم انقلاب

بندرعباس- تجمع خادمین هیئات خانگی و اهالی محله الشهدا بندرعباس با هدف بیعت با رهبر معظم انقلاب، تجدید میثاق با رهبر شهید و حمایت قاطع از نیروهای مسلح برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه تجمع باشکوه خادمین هیئات خانگی و اهالی محله الشهدا بندرعباس با هدف بیعت با رهبر معظم انقلاب، تجدید میثاق با رهبر شهید و حمایت قاطع از نیروهای مسلح، با مداحی کربلایی فرشید پور سعادت برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، فرماندهان شهید ارتش و سپاه و رهبر شهید انقلاب، با آرمان‌های امام راحل (ره) و منویات مقام رهبری (مدظله‌العالی) تجدید بیعت کرده و بار دیگر بر حمایت همه‌جانبه خود از اقتدار و امنیت‌آفرینی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.

کد مطلب 6791845

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

