به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مترو تهران اعلام کرد:با هدف رفاه بیشتر شهروندان و سهولت تردد در روزهای پایانی سال، برنامه فعالیت خطوط متروی تهران به شرح زیر به‌روزرسانی شده است:

افزایش ساعت فعالیت مترو

ساعت آغاز سرویس‌دهی: ساعت ۵:۳۰ صبح

ساعت پایان سرویس‌دهی: آخرین اعزام قطار ساعت ۲۳:۰۰ از مبادی خطوط

خط ۵ (تهران–گلشهر)

آغاز سرویس‌دهی: ساعت ۵:۳۰ صبح

آخرین اعزام از مبادی: ساعت ۲۲:۰۰

زمان‌بندی حرکت قطارها

خطوط ۱، ۲، ۳ و ۴:

سرفاصله حرکت قطار در ساعات پیک (۷ تا ۹ صبح و ۱۴ تا ۱۷): هر ۱۰ دقیقه یک قطار

در سایر ساعات: هر ۱۵ دقیقه یک قطار

خطوط ۶ و ۷:

در تمام ساعات هر ۱۵ دقیقه یک قطار

خط ۵:

در ساعات پیک (۵:۳۰ تا ۸:۳۰ صبح و ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰)، هر ۲۰ دقیقه یک قطار

در سایر ساعات: هر ۳۰ دقیقه یک قطار

خط متروی هشتگرد

آغاز حرکت از ایستگاه گلشهر:ساعت ۵:۲۰ صبح

آغاز حرکت از ایستگاه هشتگرد (شهید قاسم سلیمانی): ساعت ۶:۰۰ صبح

آخرین حرکت از گلشهر: ساعت ۱۷:۳۰

آخرین حرکت از هشتگرد: ساعت ۱۸:۱۵

سرفاصله حرکت: هر ۹۰ دقیقه یک قطار

با هدف ایمنی و بهره‌برداری بهینه، سرفاصله حرکت قطارها در همه خطوط افزایش یافته است.

اعزام سریع‌السیر خط ۵ فعلاً از برنامه حذف شده‌است.

در صورت افزایش تقاضا، قطارهای فوق‌العاده در همه خطوط اعزام خواهند شد تا نیاز سفر شهروندان مرتفع شود.