۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۵۶

افزایش ساعت خدمات‌رسانی متروی تهران در هفته پایانی سال

شرکت مترو تهران از افزایش ساعت خدمت رسانی مترو در هفته پایانی سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مترو تهران اعلام کرد:با هدف رفاه بیشتر شهروندان و سهولت تردد در روزهای پایانی سال، برنامه فعالیت خطوط متروی تهران به شرح زیر به‌روزرسانی شده است:

افزایش ساعت فعالیت مترو

ساعت آغاز سرویس‌دهی: ساعت ۵:۳۰ صبح

ساعت پایان سرویس‌دهی: آخرین اعزام قطار ساعت ۲۳:۰۰ از مبادی خطوط

خط ۵ (تهران–گلشهر)

آغاز سرویس‌دهی: ساعت ۵:۳۰ صبح

آخرین اعزام از مبادی: ساعت ۲۲:۰۰

زمان‌بندی حرکت قطارها

خطوط ۱، ۲، ۳ و ۴:

سرفاصله حرکت قطار در ساعات پیک (۷ تا ۹ صبح و ۱۴ تا ۱۷): هر ۱۰ دقیقه یک قطار

در سایر ساعات: هر ۱۵ دقیقه یک قطار

خطوط ۶ و ۷:

در تمام ساعات هر ۱۵ دقیقه یک قطار

خط ۵:

در ساعات پیک (۵:۳۰ تا ۸:۳۰ صبح و ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰)، هر ۲۰ دقیقه یک قطار

در سایر ساعات: هر ۳۰ دقیقه یک قطار

خط متروی هشتگرد

آغاز حرکت از ایستگاه گلشهر:ساعت ۵:۲۰ صبح

آغاز حرکت از ایستگاه هشتگرد (شهید قاسم سلیمانی): ساعت ۶:۰۰ صبح

آخرین حرکت از گلشهر: ساعت ۱۷:۳۰

آخرین حرکت از هشتگرد: ساعت ۱۸:۱۵

سرفاصله حرکت: هر ۹۰ دقیقه یک قطار

با هدف ایمنی و بهره‌برداری بهینه، سرفاصله حرکت قطارها در همه خطوط افزایش یافته است.

اعزام سریع‌السیر خط ۵ فعلاً از برنامه حذف شده‌است.

در صورت افزایش تقاضا، قطارهای فوق‌العاده در همه خطوط اعزام خواهند شد تا نیاز سفر شهروندان مرتفع شود.

کد خبر 6775729
سيد اسد رجبی

