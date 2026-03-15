به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مترو تهران اعلام کرد:با هدف رفاه بیشتر شهروندان و سهولت تردد در روزهای پایانی سال، برنامه فعالیت خطوط متروی تهران به شرح زیر بهروزرسانی شده است:
افزایش ساعت فعالیت مترو
ساعت آغاز سرویسدهی: ساعت ۵:۳۰ صبح
ساعت پایان سرویسدهی: آخرین اعزام قطار ساعت ۲۳:۰۰ از مبادی خطوط
خط ۵ (تهران–گلشهر)
آغاز سرویسدهی: ساعت ۵:۳۰ صبح
آخرین اعزام از مبادی: ساعت ۲۲:۰۰
زمانبندی حرکت قطارها
خطوط ۱، ۲، ۳ و ۴:
سرفاصله حرکت قطار در ساعات پیک (۷ تا ۹ صبح و ۱۴ تا ۱۷): هر ۱۰ دقیقه یک قطار
در سایر ساعات: هر ۱۵ دقیقه یک قطار
خطوط ۶ و ۷:
در تمام ساعات هر ۱۵ دقیقه یک قطار
خط ۵:
در ساعات پیک (۵:۳۰ تا ۸:۳۰ صبح و ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰)، هر ۲۰ دقیقه یک قطار
در سایر ساعات: هر ۳۰ دقیقه یک قطار
خط متروی هشتگرد
آغاز حرکت از ایستگاه گلشهر:ساعت ۵:۲۰ صبح
آغاز حرکت از ایستگاه هشتگرد (شهید قاسم سلیمانی): ساعت ۶:۰۰ صبح
آخرین حرکت از گلشهر: ساعت ۱۷:۳۰
آخرین حرکت از هشتگرد: ساعت ۱۸:۱۵
سرفاصله حرکت: هر ۹۰ دقیقه یک قطار
با هدف ایمنی و بهرهبرداری بهینه، سرفاصله حرکت قطارها در همه خطوط افزایش یافته است.
اعزام سریعالسیر خط ۵ فعلاً از برنامه حذف شدهاست.
در صورت افزایش تقاضا، قطارهای فوقالعاده در همه خطوط اعزام خواهند شد تا نیاز سفر شهروندان مرتفع شود.
