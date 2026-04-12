کاهش سرفاصله حرکت قطارهای متروی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: سرویسدهی در خطوط ۱، ۲، ۳ و ۴ در ساعات اوج تردد صبح و عصر با سرفاصله ۵ دقیقه صورت میگیرد و در ساعات میانی روز، این فاصله زمانی متناسب با حجم مسافر، بین ۶ تا ۸ دقیقه خواهد بود.
همچنین در خط ۵، سرفاصله حرکت قطارها در ساعات پرتردد ۱۰ دقیقه و در دیگر ساعات ۱۵ دقیقه تعیین شده است.
در خطوط ۶ و ۷ نیز به منظور پاسخگویی مناسب به تقاضای سفرهای درون شهری، قطارها در ساعات اوج با سر فاصله ۱۰ دقیقه و در سایر زمانها بر اساس برنامه متناسب با نیاز مسافران اعزام خواهند شد.
بهرهبرداری از خط پرند نیز طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت و این برنامهریزی با هدف ارتقای رفاه شهروندان، کاهش زمان انتظار و مدیریت بهینه ناوگان به اجرا درمیآید.
نظر شما