دستور دادستان کل کشور به دادستان تهران برای تحقیق درباره خسارات مردم

به گزارش خبرنگار قضایی مهر حجت الاسلام موحدی آزاد دادستان کل کشور در نامه‌ای به علی صالحی دادستان تهران دستور داد که نسبت به انجام تحقیقات جامع جهت جمع‌آوری ادله (مستندات، تصاویر ماهواره‌ای، گزارش‌های پزشکی قانونی شهادت شهود و گزارش‌های رسمی) در مورد خسارات وارده به جان و مال شهروندان صادر و با بهره گیری از ظرفیت قانونی مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶ و قانون مجازات اسلامی نسبت به تعقیب و محاکمه عاملان و آمران این جنایات و جبران خسارات وارده اقدام شود.

در این دستور آمده است: با توجه به اقدام مقتدرانه نیروهای مسلح در بستن تنگه هرمز نسبت به صدور قرار تامین خواسته فوری در اجرای ماده ۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری اقدام و از طریق نیروهای مسلح پس از برآورد اولیه خسارات نسبت توقیف اموال اقدام لازم صورت گیرد.

همچنین دادستان کل کشور در نامه به وزیر امور خارجه دستور پیگیری جنایات رخ داده در کشور از طریق بهره گیری از کلیه ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک موجود و ارسال گزارش اقدامات انجام شده را صادر کرد.

در این نامه آمده است: دولت مردان تروریست آمریکا و سران رژیم اشغالگر قدس مجددا بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ با بمباران‌های وحشیانه بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران را هدف حمله قرار داده و جنایاتی فجیع علیه کودکان، زنان و غیر نظامیان بی گناه رقم زده است، حمله به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب که به شهادت جمع کثیری از دانش آموزان و معلمین انجامید یک جنایت جنگی آشکار و نمونه تکان دهنده از نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو بویژه ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی آن است هدف قراردادن عمدی یک مرکز آموزشی غیر نظامی که مملو از کودکان بوده نه تنها مصداق جنایت جنگی که با توجه به ابعاد گسترده آن در زمره جنایت علیه بشریت قابل پیگرد است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد در نامه‌ای دیگر به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با تشریح جنایات رخ داده در جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی، اعلام کرد: جامعه بین الملل در برابر فجایع رخ داده مسئول است.

سکوت در برابر این جنایات موجب تضعیف بنیان‌های حقوق بین المللی است. از جنابعالی و نهادهای ذیربط سازمان ملل متحد به طور مشخص خواستارم.

الف: محکومیت فوری و صریح این حملات به عنوان نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه ب: تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی مستقل برای بررسی ابعاد این جنایات به ویژه مدرسه میناب و تاسیسات نفتی.

ب: الزام طرف‌های متجاوز به جبران خسارت‌های مادی و معنوی وارده به قربانیان و خانواده آنان و پاکسازی زیست محیطی مناطق آلوده شده.

ج: اقدام فوری برای توقف تجاوز و جلوگیری از تکرار جنایات مشابه برای غیر نظامیان بی دفاع.

امید است با اقدامات موثر جنابعالی عدالت هر چند دیر هنگام در حق قربانیان این جنایات برقرار شود.