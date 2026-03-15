۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۱۳

دادستان ری تاکید کرد؛

برخورد قاطع با هرگونه اخلال در نظم عمومی به بهانه چهارشنبه آخرسال

ری-دادستان عمومی و انقلاب ری از برخورد قاطع با هرگونه اخلال در نظم عمومی به بهانه چهارشنبه آخرسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی رحیمی دادستان ری، شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: نظر به شرایط حساس کنونی ، با هرگونه اخلال در نظم، ایجاد مزاحمت و سلب آسایش و آرامش عمومی به بهانه چهارشنبه سوری ، استفاده از مواد محترقه و برگزاری مراسم پر خطر قاطعانه برخورد می شود.

وی در خصوص برگزاری مراسم چهارشنبه‌ آخر سال گفت:هر اقدامی از قبیل خرید ، فروش و استفاده از مواد محترقه و منفجره به بهانه چهارشنبه آخر سال که موجب تحمیل خسارت واخلال در نظم و آسایش عمومی و اتلاف وقت و هزینه مراجع باشد، در راستای اهداف دشمن تلقی شده، با آن قاطعانه برخورد خواهد شدو دستور دستگیری نیز به ضابطین صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب ری گفت: مردم ولایت مدار و مومن شهرری با احترام به خون پاک شهیدان چهارشنبه آخر سال را با آرامش و به دور از هر گونه استفاده از مواد محترقه برگزار کنند و ضمن تاکید بر تعیین شعبه ویژه رسیدگی از خانواده ها خواست مراقب فرزندان خود جهت پیشگیری از گرفتاری در دام مخلین نظم و امنیت باشند.

کد خبر 6775771

