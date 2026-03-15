برخورد قاطع با هرگونه اخلال در نظم عمومی به بهانه چهارشنبه آخرسال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی رحیمی دادستان ری، شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: نظر به شرایط حساس کنونی ، با هرگونه اخلال در نظم، ایجاد مزاحمت و سلب آسایش و آرامش عمومی به بهانه چهارشنبه سوری ، استفاده از مواد محترقه و برگزاری مراسم پر خطر قاطعانه برخورد می شود.

وی در خصوص برگزاری مراسم چهارشنبه‌ آخر سال گفت:هر اقدامی از قبیل خرید ، فروش و استفاده از مواد محترقه و منفجره به بهانه چهارشنبه آخر سال که موجب تحمیل خسارت واخلال در نظم و آسایش عمومی و اتلاف وقت و هزینه مراجع باشد، در راستای اهداف دشمن تلقی شده، با آن قاطعانه برخورد خواهد شدو دستور دستگیری نیز به ضابطین صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب ری گفت: مردم ولایت مدار و مومن شهرری با احترام به خون پاک شهیدان چهارشنبه آخر سال را با آرامش و به دور از هر گونه استفاده از مواد محترقه برگزار کنند و ضمن تاکید بر تعیین شعبه ویژه رسیدگی از خانواده ها خواست مراقب فرزندان خود جهت پیشگیری از گرفتاری در دام مخلین نظم و امنیت باشند.