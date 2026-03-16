دادستان اسلامشهر: اموال صنوف عرضه کننده مواد محترقه ضبط خواهد شد

سعید دوستی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در پیش بودن چهارشنبه آخر سال گفت: هرگونه تحرکی تحت عنوان چهارشنبه آخر سال ممنوع است، چنانچه صنوف اقدام به عرضه و فروش مواد محترقه نمایند علاوه بر پلمب آن واحد صنفی، اموالشان نیز ضبط خواهد شد.

وی ضمن توصیه به خانواده ها در مراقبت از فرزندان خود تاکید کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور و نیاز عموم به امنیت و آرامش، در صورت مواجهه با هنجارشکنی، افراد متخلف تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت خواهند ماند.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامشهر در پایان با بیان اینکه حفظ امنیت عمومی و تامین آرامش شهروندان خط قرمز دادستانی و مجموعه انتظامی است، افزود: مجدد توصیه می شود خانواده ها بیش از گذشته مراقب سلامت و امنیت کودکان و نوجوانان خود باشند و هرگونه ناامنی و هنجارشکنی را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند تا برخورد قاطع صورت بپذیرد.