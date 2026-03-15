۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۴۶

۲۵ غیرنظامی در حملات آمریکایی - صهیونیستی به خوزستان شهید شده‌اند

اهواز - معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت: در حملات تجاوزکارانه صهیونیستی- آمریکایی، حدود ۲۵ نفر از افراد بی‌گناه غیرنظامی ما به شهادت رسیدند و حدود ۴۰ شهروند نیز مجروح شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی شامگاه امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار داشت: در جنگ رمضان، حدود ۲۵ نفر از افراد بی‌گناه غیرنظامی ما به شهادت رسیدند و حدود ۴۰ شهروند نیز مجروح شدند. مدعیان دروغین حقوق بشر که دائماً آن را فریاد می‌کنند باید بدانند که اکنون در سراسر ایران اسلامی، مردم ما مورد هجمه دشمنان قرار دارند.

وی ادامه داد: دشمنان باید بدانند که مردم ایران امتحان خود در تاریخ را به خوبی داده‌اند و نباید ما را امتحان کنند.

حیاتی در پاسخ به سوالی مبنی بر تمهیدات لازم برای جلوگیری از ورود احتمالی دشمن از مرزهای مشترک عنوان کرد: ۶۵۰ کیلومتر مرز مشترک استان خوزستان با کشورهای همسایه در امنیت کامل قرار دارد و نیروهای مسلح ما با قدرت هرچه تمام‌تر از مرزها حفاظت و پاسبانی می‌کنند.

    • IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      ایرانی در طول تمام تاریخ چند هزار ساله زیر بار زور نمیرود مگر دلیران تنگستان نبودند چه کسانی پرتغالی ها را فراری داد ما هیچ گاه مستعمره نشدیم
    • IR ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      روحشون شاد یادشان گرامی ،خدا حق این مردم بیگناه و مظلوم از ترامپ کثیف ونتانیاهو کثیف تر ودار دسته حیوان شون بگیره و همشون بمیرن بمیرن بمیرن هر چه زودتر انشالله

