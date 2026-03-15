به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، بر اساس بیانیه‌های صادر شده توسط رسانه جنگی مقاومت اسلامی لبنان، رزمندگان حزب الله ساعات بعدازظهر روز یکشنبه، طیف گسترده‌ای از اهداف حساس رژیم صهیونیستی را تحت آتش قرار دادند.

در نخستین عملیات مهم، رأس ساعت ۰۶:۰۰ صبح، پایگاه هوایی «پالماخیم» واقع در جنوب تل‌آویو که در فاصله ۱۴۰ کیلومتری از مرز لبنان قرار دارد، هدف یک موشک ویژه قرار گرفت.

همزمان با این حمله، تجمعی از خودروهای نظامی ارتش دشمن در منطقه مرزی «خله العقصی» در حومه شهر العدیسه با اسکادرانی از پهپادهای مسلح مورد حمله قرار گرفت.

در ادامه این تحرکات نظامی و در راستای گسترش دامنه پاسخ‌ها، مجاهدان مقاومت ساعت ۰۸:۳۰ صبح سامانه پدافند هوایی ارتش اسرائیل در منطقه «معالوت» را با یک شلیک موشک هدف قرار دادند. همچنین در همان زمان، مجتمع صنایع نظامی متعلق به شرکت «رافائل» در شمال منطقه «الکریوت» نیز تحت حملات موشکی قرار گرفت.

علاوه بر این، مقاومت اسلامی از اجرای عملیات دیگری در ساعت ۱۲:۰۰ ظهر خبر داد که طی آن و در راستای اجرای هشدارهای قبلی، شهر «نهاریا» در شمال فلسطین اشغالی با یک موج راکتی هدف‌گیری شد.

تمامی این عملیات‌ها با شعار «دفاع از لبنان و ملت آن» و در ادامه عملیات «العصف المأکول» انجام شده است.