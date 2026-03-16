مریم حسن زاده سرمربی تیم فوتبال زنان استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارزیابی خود از عملکرد تیم ملی فوتبال در جام ملت‌های آسیا اظهار کرد: با توجه به قرعه سختی که تیم ملی در آن قرار داشت از ابتدا هم مشخص بود که کار آسانی در این رویداد نخواهیم داشت. در کنار این روند آماده سازی تیم هم در این مدت چندان مناسب نبود که بخواهیم از این تیم انتظار زیادی داشته باشیم.

وی افزود: در هر سه بازی ایران آن چیزی که به وضوح قابل مشاهده بود، نبود هماهنگی لازم در تیم بود. تیم ملی ایران در این مدت فرصت زیادی برای آماده سازی نداشت در کنار این بازی‌های تدارکاتی زیادی هم برای آن برگزار نشد که بتواند به هماهنگی لازم برسد که در نهایت هم با سه باخت از دور رقابت‌ها کنار رفت.

حسن زاده در پاسخ به این پرسش که فکر می کنید در حال حاضر مهمترین تغییری که باید در تیم ملی ایجاد شود چیست؟ گفت: تیم ملی فوتبال بانوان حالا باید خود را برای مسابقات انتخابی المپیک آماده کند. در مجموع فوتبال زنان هر دو سال یکبار درگیر رویداد مهم می شود. با پایان جام ملتها ما در این دو سال باید برنامه ریزی لازم و هدف گذاری مشخص داشته باشیم. قطعا مهمترین نیاز برگزاری بازی تدارکاتی است. فدراسیون باید تلاش کند تیم ملی را در میدان بازی بسازد صرفا در تمرینات هیچ تیمی ساخته نمی شود.

این کارشناس فوتبال زنان در مورد ارزیابی خود از عملکرد کادر فنی هم عنوان کرد: در شکست یا موفقیت یک تیم هیچ وقت یک عامل تاثیرگذار نیست. باید دید برای کادر فنی در روند آماده سازی تیم فدراسیون چه اختیارات و چه امکاناتی را در نظر گرفته بود. همه این موضوعات باید بررسی شود تا بتوان با قاطعیت عملکرد کادر فنی را قضاوت کرد. تیم ملی ایران از نظر آماده سازی در شرایطی ایده آلی قرار نداشت و ما یک ناهماهنگی کامل در بین تیم را به وضوح دیدیم.