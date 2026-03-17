به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیکنان پس از حضور در مالزی و پیوستن به سایر ملی‌پوشان، تصمیم گرفتند به کشور بازگردند و سفر خود را از طریق مسیر زمینی به ایران ادامه دهند.

در روزهای گذشته برخی رسانه‌های خارجی و مخالف با انتشار اخباری درباره بازنگشتن این بازیکنان، ادعاهایی را مطرح کرده بودند؛ در حالی که گزارش‌های تازه از بازگشت آنان به کشور حکایت دارد.

بر پایه اعلام برگزارکنندگان، قرار است فردا چهارشنبه ۲۷ اسفندماه، آیینی مردمی برای استقبال از این بانوان ملی‌پوش فوتبال در میدان ساعت تبریز برگزار شود.

گفته می‌شود در این برنامه جمعی از شهروندان تبریزی با حضور در این میدان تاریخی از بازگشت ملی‌پوشان فوتبال زنان به کشور استقبال خواهند کرد.