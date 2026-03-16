توزیع میوه شب عید در اصفهان کلید خورد

امید شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای ایام پایانی سال اظهار کرد: توزیع میوه شب عید شامل سیب و پرتقال با نرخ حمایتی در ۲۸ شهرستان استان اصفهان آغاز شده است تا شهروندان بتوانند این اقلام را با قیمت متعادل تهیه کنند.

وی با بیان اینکه برای تأمین میوه مورد نیاز شب عید تمهیدات لازم از ماه‌های گذشته در نظر گرفته شده است، افزود: استان اصفهان در مقایسه با بسیاری از استان‌های کشور بیشترین میزان ذخیره‌سازی سیب و پرتقال شب عید را انجام داده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: در مرحله نخست حدود هزار تن سیب و پرتقال از باغات تولیدی استان خریداری و ذخیره‌سازی شده و این میزان به عنوان ذخیره اولیه برای تنظیم بازار در نظر گرفته شده است.

شریفی با اشاره به احتمال افزایش عرضه در صورت نیاز بازار گفت: در صورت افزایش تقاضا یا نیاز بازار، از ذخایر پیش‌بینی شده استفاده و میوه بیشتری به بازار استان تزریق خواهد شد.

وی قیمت تعیین شده برای میوه‌های تنظیم بازاری را نیز اعلام کرد و افزود: هر کیلوگرم پرتقال با قیمت ۵۹ هزار تومان و سیب سمیرم با قیمت ۱۱۵ هزار تومان در غرفه‌های توزیع عرضه می‌شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری اصفهان همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در ماه مبارک رمضان گفت: از ابتدای این ماه تاکنون حدود ۷۰ تن خرما در استان خریداری و توزیع شده که به گفته وی، بالاترین میزان خرید و توزیع خرما در سطح کشور محسوب می‌شود و روند توزیع آن همچنان ادامه دارد.

شریفی از ایجاد ۱۶۰ غرفه برای عرضه میوه شب عید در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد، ۳۰ غرفه در شهر اصفهان و ۱۳۰ غرفه در سایر شهرستان‌ها جانمایی شده تا دسترسی شهروندان به میوه شب عید آسان‌تر شود.

وی در پایان تأکید کرد: در حوزه تأمین و ذخیره کالاهای اساسی در استان اصفهان مشکلی وجود ندارد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت بازار در ایام پایانی سال انجام شده است.