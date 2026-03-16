محمدزاده: آذربایجان همچنان دژ مستحکم ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز دوشنبه به تشریح پایداری تعیین‌کننده مردم ایران، تأمین کالاهای اساسی، راهگشایی مصوبه تفویض اختیار به استانداران مرزی و نقش ویژه آذربایجان در مراقبت از ایران پرداخت و بر ضرورت پرهیز جوانان از ترقه‌بازی در چهارشنبه‌سوری تاکید کرد.

محمدزاده با تحلیل از ایستادگی مردم گفت: دفاع جانانه ملت ایران از جغرافیای بزرگ ایران عزیزمان را شاهد هستیم. من ایمان دارم که این سلحشوری در تاریخ قرن بیست‌ویک ثبت خواهد شد. روزی آیندگان در اقصی نقاط جهان خواهند خواند در روزگاری، جغرافیایی به نام ایران در برابر بزرگ‌ترین قدرتها ایستاد و آنها را به زانو درآورد.

محمدزاده افزود: امروز ما فقط با آمریکا مواجه نیستیم، همزمان در مقابل چندین کشور ایستاده‌ایم. چند کشور خاک و چند کشور تجهیزات نظامی داده‌اند امروز همه دشمنان در هر جایی که هستند متوقف شده‌اند. این دستاورد، نتیجه همت و پای کار بودن همه مردم عزیز هست. از خیابان تا میدان همه حضور دارند. من به نوبه خودم از مردم عزیز از همه اقشار از آنهایی که در کف خیابان ها هستند تا کسانی که قلم می زنند و با مردم صحبت می‌کنند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربابجان شرقی به نقش ویژه تبریز در پایداری ایران اشاره کرد و گفت: تبریز و آذربایجان از جمله نقاطی است که دشمن همیشه بیش از هر جایی به آن طمع داشته است. آذربایجان و تبریز اما به عنوان دژ مستحکم ایران سربلند ظاهر شده‌ است. این منطقه همیشه بویژه در جنگ دوازده روزه و در این جنگ رمضان، بیشترین حملات را تحمل کرده اما خوشبختانه ایستادگی مردم و دلاوری رزمندگان، امروز آن را در جایی قرار داده که نه تنها جانانه دفاع می کنیم. بلکه زندگی روزمره مردم هم در جریان است.

وی تشریح کرد: هر چند جنگ است و نارسایی و سختی دارد اما با زحمتی که همکاران ما در عرصه اداری و اجرایی تامین کلا می‌کشند، خوشبختانه نیازهای روزمره مردم به حد کافی تامین است. از بنزین تا اقلام اساسی، همه به وفور در دسترس مردم قرار دارد. خوشبختانه آذربایجان شرقی کانون تولید مواد غذایی است. ما علاوه بر نیازهای خود توانستیم به استان های همجوار هم کمک برسانیم.

محمدزاده به مصوبه هیات دولت مبنی تفویض اختیارات به استانداران اشاره کرد و گفت: آقای رییس‌جمهور و هیات دولت، طی مصوبه خوبی، اختیار هیات دولت و دستگاه ها را به استانداران مرزی تفویض کرده اند. این مصوبه باعث شده ما از گمرکات خود برای ترخیص کالاهای اساسی و استراتژیک استفاده کنیم.

امسال جوان‌ها برای کاهش اضطراب، ترقه‌بازی نکنند

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به پرهیز از ترقه بازی در آیین چهارشنبه سوری تاکید کرد و گفت: ما در آستانه نوروز هستیم. آیین‌های باستانی نوروز همواره مورد توجه نیاکان و اجدادمان بودن است. از مردم شریف و جوانان عزیز می‌خواهیم امسال از ترقه ‌بازی پرهیز کنند تا اضطراب و نگرانی به خانواده ها تحمیل نشود.

وی افزود: وقتی خاطرات بزرگان را ورق می زنیم چیزی درباره ترقه‌بازی نمی‌بینم به جای آن، آیین‌های زیبایی از همدلی و مهربانی و دورهمی می‌بینیم. خانواده‌ها از ما درخواست می‌کنند که با هم همدل باشیم. از جوانان عزیز می‌خواهم امسال از ترقه‌بازی برای کاهش اضطراب مردم بگذریم.