  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۷

آزادی زندانیان با هزینه ترقه و آتش‌بازی جوانان تبریزی در چهارشنبه سوری

تبریز- در یک حرکت خداپسندانه، جوانان محله ششگلان تبریز هزینه ترقه و آتش بازی چهارشنبه سوری امسال را صرف آزادی زندانیان غیرعمد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جوانان محله کوی هاتف ششگلان تبریز در یک حرکت خودجوش، امسال به خاطر شهادت رهبر انقلاب و جمعی از هم‌وطنانمان و همچنین وضعیت جنگی، از ترقه بازی صرف نظر کرده و هزینه ترقه بازی چهارشنبه سوری امسال را صرف آزادی زندانیان غیرعمد و محکومین مالی کردند.

یکی از جوانان این محله گفت: ما هر سال یکی از ویژه‌ترین آتش‌بازی‌ها را داشتیم اما امسال تصمیم گرفتیم بخاطر وضعیت جنگی، شهادت رهبر انقلاب و عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان و همشهریان هزینه ترقه بازی را صرف این کار ارزشمند بکنیم تا یک پدر در عید نوروز کنار خانواده باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها