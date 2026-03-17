به گزارش خبرگزاری مهر، جوانان محله کوی هاتف ششگلان تبریز در یک حرکت خودجوش، امسال به خاطر شهادت رهبر انقلاب و جمعی از هم‌وطنانمان و همچنین وضعیت جنگی، از ترقه بازی صرف نظر کرده و هزینه ترقه بازی چهارشنبه سوری امسال را صرف آزادی زندانیان غیرعمد و محکومین مالی کردند.

یکی از جوانان این محله گفت: ما هر سال یکی از ویژه‌ترین آتش‌بازی‌ها را داشتیم اما امسال تصمیم گرفتیم بخاطر وضعیت جنگی، شهادت رهبر انقلاب و عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان و همشهریان هزینه ترقه بازی را صرف این کار ارزشمند بکنیم تا یک پدر در عید نوروز کنار خانواده باشد.