به گزارش خبرگزاری مهر، پری صالحی محمدصالحلو، آموزگار پایه پنجم از مدارس شهرستان کلیبر پس از وضع حمل و با وجود دارا بودن شرایط کامل استفاده از مرخصی زایمان و توصیه پزشکان به حفظ آرامش مادران باردار و تازه فارغ شده، ادامه خدمتش را ترجیح داد.

این آموزگار فهمیم، با اقدامی مثال‌زدنی، در حالی که نوازدش را که چند ساعتی از تولدش سپری نمی‌شد، در آغوش گرفته و از همان تخت بیمارستان و قبل از ترخیص، آغوش پرمهرش را برای بچه‌های کلاسش باز کرده و تدریس را بدون هیچ وقفه‌ای در جریان آموزش، شروع کرد.

صالحی، حب به وطن را با نصب پرچم بر بالای تخت بیمارستان نشان داد که انقلاب اسلامی ایران، قیام یک ملت است؛ در مقابل همه قدرت‌ها و با وجود عمل سزارین به خاطر وطن، پای کار بچه‌های وطن ماند.

در روزهایی که دشمن با جنگ و بمباران، سعی در تعطیلی اندیشه و آگاهی دارد، این معلم با دستان خالی اما قلبی سرشار از عشق، کلاسش را تعطیل نکرد. او به همه آموخت که آموزش تعطیل نیست، نه به خاطر کتاب و دفتر، که به خاطر نگاه پرامید فرداهایی که در کلاس درسش نشسته‌اند.