پاکمهر:آمبولانس شهرستان گرمه وارد خراسان شمالی شد

سید محمد پاکمهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف توزیع عادلانه و تقویت زیر ساختهای سلامت، سه دستگاه آمبولانس جدید به شهرستانهای جاجرم ، رازوجرگلان و گرمه اختصاص یافت.
نایبرئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:این اقدام با پیگیریهای اینجانب و محمد مهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی در جهت تقویت و توسعه خدمات درمانی انجام شد.
نماینده مردم بجنورد ، گرمه، جاجرم ، مانه ، سملقان و راز و جرگلان افزود: تاکنون یک دستگاه آمبولانس برای بیمارستان پورسینا شهرستان سملقان و یک دستگاه آمبولانس برای شهرستان مانه (پیش قلعه) و یک دستگاه آمبولانس برای بیمارستان امام علی (ع) بجنوردو یک دستگاه آمبولانس برای چناران شهرو یک دستگاه آمبولانس برای روستای کشکآباد شهرستان مانه (توسط بنیاد مستضعفان)اختصاص و تحویل شد.
